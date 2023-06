Oficial: tras la condena por violencia de género, Sebastián Villa no volverá a jugar en Boca

Luego de ser declarado culpable y haber sido condenado a 2 años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, Boca decidió que Sebastián Villa no volverá a jugar con la camiseta azul y oro.

Si bien la institución xeneize no lo comunicará oficialmente por ahora, debido a que la sentencia no está firme y deberá atravesar varios pedidos de apelación, el director técnico Jorge Almirón dejará de citarlo a los compromisos que afronte su equipo en el futuro. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 27 de abril del 2020, en una casa de la localidad bonaerense de Canning. De todos modos, el delantero no irá a la cárcel al ser un delito excarcelable.

En principio, el futbolista, que tiene contrato hasta diciembre del 2024, seguirá entrenando con el plantel profesional. No obstante, la derrota por 1-0 ante Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona fue el último partido que el atacante jugó con el cuadro de La Ribera.

Según lo indicado por la jueza del caso, Villa deberá abstenerse de mantener cualquier contacto con la damnificada y su grupo familiar, así como de abusar de estupefacientes o bebidas alcohólicas. En este sentido, tendrá que realización de un tratamiento psicosocial y participar en talleres a los fines de abordar su problemática.

Línea 144 - Violencia de Género

Fuente: TyCSports.