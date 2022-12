Qué mirás, bobo: Messi se sacó durante una entrevista

Lionel Messi no estuvo al margen de los momentos de tensión y disputas físicas y verbales que tuvo el encuentro con Países Bajos. Minutos después de haber terminado el partido, el jugador insultó a una persona y se escuchó todo: “Qué mirás bobo, andá pa allá”, le gritó.

En una definición para el infarto, la Selección argentina venció por penales 4-3 a Países Bajos (luego del 2-2 en tiempo regular) y se aseguró un lugar en las semifinales del Mundial Qatar 2022, donde se enfrentará a Croacia. Después del encuentro, Lionel Messi no dejó margen a la duda en sus declaraciones después del partido.

El capitán del equipo expresó: “Sufrimos demasiado pero pasamos y es algo impresionante. Es difícil hablar del árbitro porque te sancionan, no podés decir lo que pensás, pero la gente vio lo que pasó. La FIFA no puede poner un árbitro que no está a la altura en un partido de cuartos de final”.

Cuándo jugarán Argentina y Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022

La Selección argentina sufrió pero le ganó en los penales a Países Bajos. De esta forma, el equipo de Lionel Scaloni jugará la semifinal del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial el próximo martes 13 de diciembre a las 16 horas.

CUARTOS DE FINAL

Sábado 10 de diciembre

12:00: se enfrentarán Marruecos vs Portugal (Estadio Al Thumama).

16:00: se enfrentarán Francia vs Inglaterra (Estadio Al Bayt).

SEMIFINALES

Martes 13 de diciembre

16:00 Croacia vs Argentina (Estadio Lusail).

Miércoles 14 de diciembre

16:00 Ganador de Marruecos/Portugal vs Ganador de Francia/Inglaterra (Estadio Al Bayt).

Tercer puerto

Sábado 17 de diciembre

12:00 Perdedores semifinales (Estadio Khalifa).

Final

Domingo 18 de diciembre