Qué pasó con la llegada de Guillermo Acosta a Gimnasia de Jujuy: la palabra de su representante

A tan solo dos días del debut de Atlético Tucumán en la Copa Liga Profesional, sigue sin definirse la situación de Guillermo Acosta. El volante, que decidió no viajar a Uruguay para disputar los encuentros amistosos a pesar de estar entre los convocados por el DT Sergio Gómez, hoy entrena por separado.

De acuerdo a lo que trascendió, el mediocampista corre de atrás en la consideración de la dupla técnica y es por eso que está tratando de arreglar una salida del Decano para buscar continuidad en otra institución como la de Gimnasia de Jujuy que resonó en las últimas semanas tras el arreglo del Lobo con sus excompañeros, Mauro Osores, el “polaco” Menéndez y Luis “pulga” Rodríguez.

Lo cierto es que Acosta tiene contrato hasta diciembre de este año y por el momento no pudo resolver su situación. Si bien, el futbolista optó por el silencio, su representante, Roberto San Juan, fue quien decidió hablar y fijar la postura del jugador.

"Acosta no se siente considerado deportivamente y es algo que lo aceptamos totalmente porque está dentro de las reglas del fútbol, es algo normal. Pero al no sentirse útil, prefiere salir del club, esa es la idea concreta”, aseguró San Juan en una entrevista con el diario La Gaceta.

"No es que se vaya porque no quiera estar en Atlético, pero si ve que no tiene su espacio y es lógico que busque tomar otros desafíos", afirmó y fue más allá. "Ellos son trabajadores, no son rockstars, son trabajadores que en el día a día están construyendo lo mejor para su familia, para su futuro, entonces cuando llegan momentos como este deberían decirle 'muchas gracias por todo lo que nos diste y felicitaciones por tu etapa en el club', eso sería lo lógico, lo que marca el sentido común, pero aquí ni siquiera te atienden el teléfono. ¿Qué quieren?", cuestionó el representante.

Con respecto a la posible partida hacia Jujuy, dijo: "Es un honor que Gimnasia de Jujuy esté interesado en el Bebe" y agregó que "la idea de los entrenadores (la dupla) es cambiar referentes".

Por último, San Juan cargó contra el presidente de Atlético Tucumán, "Yo no sé si Mario Leito todavía sigue siendo el presidente de Atlético o qué función cumple, quizás sólo es legislador y se abrió de Atlético. No lo sé, pero creo que es algo que lo debería resolver con mucha más fluidez, con mucha más rapidez, con inteligencia, con sentido común, y con respeto hacia el profesional, que es fundamental eso, y acá no se ve el respeto bajo ningún punto de vista”, disparó.

Las próximas horas serán decisivas para conocer que será del futuro de Acosta, si arreglará su desvinculación del Decano o seguirá en el plantel que debutará el jueves en la Copa Liga Profesional 2024.