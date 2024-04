River y Boca se vuelven a cruzar: cuánto cuesta viajar al Superclásico desde Jujuy

¿En colectivo o en avión? El próximo domingo se disputará los cuartos de final de la apasionante Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, y tras conocerse que habrá superclásico entre River y Boca , los hinchas comenzaron a preguntarse sobre las opciones de viajar, hospedaje y entradas.

Existe la posibilidad que el encuentro se juegue en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, que cuenta con 57.000 espectadores, y se habla que todo inicie entre las 15:30 y 16:00.

Por ese motivo, SomosJujuy realizó un relevamiento de precios para viajar desde Jujuy en avión como en colectivo.

Cuánto cuesta viajar en avión

En avión la empresa Aerolíneas Argentinas ofrece el servicio Córdoba - Jujuy, por lo que conviene salir el sábado 20, con vuelta el lunes 22:

Precio: $889.114,20

Sin embargo, se puede encontrar a menor costo por la página de Despegar.com

Precio $630.093

Cuánto cuesta viajar en colectivo

Ida:

Low Cost Semicama Sin Devolución: $ 55.800

Servicio semicama: desde $ 55.800 a $ 70.000

a $ Servicio cama: $ 81.860

Servicio cama ejecutivo: desde $ 81.750 a $ 82.000

82.000 Servicio cama suite: $89.500

Vuelta:

Servicio semicama: desde $ 55.800 a 70.000

a Servicio cama: $ 81.860

Servicio cama ejecutivo: desde $81.750 a $82.000

*Los precios contemplan entre catorce y quince horas de viaje*

River Plate

Venta de entradas para el superclásico River vs. Boca en Córdoba: precio, cómo comprar y cuándo salen

Lo que muchos hinchas también se preguntan es cuándo saldrán a la venta las entradas para el superclásico. Por el momento no hay información oficial al respecto, pero los socios de ambos clubes casi con seguridad van a tener prioridad a la hora de adquirir los tickets.

$19.800 es lo que costó la entrada para los hinchas de River la última vez que fue a Córdoba, a comienzos de la Copa de la Liga ante Talleres, por lo que aseguran que el precio tenga un aumento considerable por la envergadura del partido.

Edison Cavani

Los duelos y formato de cuartos de final

Los partidos que se disputarán el domingo son: River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Los duelos por los cuartos de final no tendrán alargue, se disputarán en campo neutral y, en caso de empate, se definirán por penales. Solo habrá tiempo extra ante una eventual igualdad en la final.

**Los precios fueron consultados el 17 de abril a través de Plataforma10, Despegar.com y Aerolíneas Argentinas**