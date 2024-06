River enfrentará a Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores: cuándo sería el cruce

Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores empezaron a hacer volar la imaginación de los futboleros, porque más allá de las posibilidades, todos especulan con el camino que podría derivar en la Gloria Eterna. Y habrá un duelo que para Argentina se roba la atención: River, que quedó primero en su grupo y fue el mejor de los mejores en la fase de grupos, enfrentará a Talleres de Córdoba que finalizó segundo en su zona.

El partido de ida será en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y la vuelta se jugará en el Estadio Mas Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las semanas del 14 y 21 de agosto.

Los dos equipos argentinos ya se enfrentaron en la Copa Libertadores. Fue en la edición del 2002, pero en fase de grupos donde empataron en ambos partidos. En aquel año las localías se invirtieron, primero jugaron en el estadio de River empatando 0-0 y el segundo partido se jugó en Córdoba y fue empate 1-1.

En torneos nacionales, también se enfrentaron en fase definitoria. Fue en la Copa Argentina 2023, cuando Talleres eliminó al equipo de Martín Demichelis al ganarle 1-0 en Mendoza.

Para el equipo de Demichelis, la T cordobesa es una bestia negra ya que le ganó el año pasado por 2-1 en la Liga Profesional. Pero no fueros las únicas veces que se vieron las caras el año pasado. En la Copa de la Liga igualaron 2-2 en Córdoba, luego de que River fuera ganando 2 a 0. De todos modos, el Millonario se quedó con la Liga 2023, con 11 puntos de distancia sobre el conjunto de Córdoba. Y en el Monumental, el conjunto de Núñez triunfó 1-0 en la Copa de la Liga '23.

🔝🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Quien resulte ganador de esta llave entre ambos equipos argentinos, jugará en cuartos de final ante el vencedor del partido entre Colo-Colo y Junior de Barranquilla. De seguir avanzando en el certamen internacional y llegar a semifinales, el camino empieza a ser más complicado por los posibles rivales: Atlético Mineiro vs San Lorenzo en una llave y por la otra Fluminense vs Gremio/Huachipato o The Strongest.

Los equipos más fuertes de Brasil, Palmeiras y Flamengo, quedaron del otro lado del cuadro y solo enfrentarían a River o Talleres en una hipotética final.

Fuente: Clarín