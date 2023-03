River volvió a la victoria y se quedó con un partido polémico

En un partido con polémica, River se recuperó de la derrota con Arsenal y superó 2-0 a Lanús en La Fortaleza en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional. Con goles de José Paradela y Lucas Beltrán, el Millonario se quedó con los tres puntos ante el Granate.

El duelo comenzó con el equipo de Frank Kudelka un poco mejor que los de Martín Demichelis, pero sin generar peligro en los arcos. A los 25 minutos de la primera mitad, llegó la apertura en el marcador. Luego de un centro pasado, Milton Casco la devolvió al medio y apereció José Paradela para empujarla.

¡OTRA VEZ VOS, JOSÉ! Paradela marca en La Fortaleza el 1-0 de River vs. Lanús en la #LigaProfesional.





Para el complemento, los locales siguieron presionando en búsqueda del empate, que encontraron en una pelota parada que cabeceó Cristian Lema. Sin embargo, el VAR llamó a Darío Herrera, que revisó en el VAR una posible participación de José Canale, que estaba en offside, y decidió anularlo.

Sobre el final del partido, Lucas Beltrán, que entró en el segundo tiempo, recibió en el área, se perfiló para la derecha y sacó un potente remate al primer palo que venció a Lucas Acosta que le puso cifras definitivas al partido. River tuvo chances para sentenciar la goleada, pero fallaron en la definición y en el descuento hubo otro gol anulado a Lanús, en esta ocasión de Franco Orozco. Finalmente fue triunfo por 2-0 para el Millonario, que llegó a 12 puntos y alcanzó momentáneamente a los líderes. Por su parte, el Granate cayó por segundo partido consecutivo y sigue con 12 unidades.

¡GOLAZO PARA COMENZAR A LIQUIDAR! Beltrán recibió en La Fortaleza y sacó un gran remate para el 2-0 vs. Lanús en la #LigaProfesional.





DEMICHELIS: "SÉ QUE EL HINCHA ESPERA UN FÚTBOL MÁS DOMINANTE"

Martín Demichelis, entrenador de River Plate, sostuvo que sus dirigidos le ganaron a “un grandísimo equipo, que nos puso en apuros", luego de la victoria ante Lanús y reconoció que el hincha millonario “espera un fútbol mucho más dominante".



En dialogo con la prensa al finalizar el partido donde hubo victoria por 2 a 0, Demichelis explicó que, a la hora de armar el conjunto titular para hoy, tomó en cuenta las críticas “por el desorden del mediocampo e intenté armar un equipo mucho más ordenado frente a Lanús".



"Había que romper el mecanismo de juego del rival", expresó.



“Ganamos un partido importantísimo con un esfuerzo físico muy grande, por eso felicito a mis jugadores. Sé que hay que ir por mucho más, buscar ser mucho más dominante desde la posesión”, añadió.



Sobre las polémicas en los goles anulados a Lanús, el técnico cordobés dijo que “desde la posición que tenía, el arco estaba muy alejado y no podía darse una certeza. Además jamás me van a escuchar opinar de una decisión arbitral”. El técnico de River reconoció que buscó “enfriar más de una discusión que hubo”.



Respecto de las críticas recibidas tras la derrota ante Arsenal, Demichelis dijo que las aceptaba porque “este es un país en el que somos todos pasionales y entrenadores de fútbol. Las críticas las acepto, además tengo que saber escuchar y corregir”.



“Disfruto muchísimo donde estoy, me paso horas y horas en River Camp, buscándole la mejor manera a cada entrenamiento y cada partido. Nos costó perder (con Arsenal) y había que acomodarnos. Un golpe acá hubiese sido durísimo”, agrego el exjugador y entrenador de Bayern Munich.

Con información de TyC Sports y Télam