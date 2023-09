Se desarrolla a pleno el Torneo Pre Federal masculino de básquet en Jujuy

Este certamen, está organizado por la Federación de Básquetbol de Jujuy. En esta fecha, Cuyaya obtuvo su segundo triunfo luego de ganarle a Independiente 82 a 74, los partidos se juegan en la Federación de Básquet. Por otro lado, se dio a conocer como se jugará el tercer capítulo.

Cuyaya cosechó otra victoria, con poca diferencia de puntos ante Independiente, mientras que, el Club Villa San Martin, equipo que es comandado por Enrique Limachi, perdió en la fecha anterior ante los “bandeños” pero en esta segunda oportunidad pudo lograr la victoria. El equipo que no pudo ganar todavía en el campeonato es Tiro y Gimnasia.

En la segunda fecha, un gran choque entre Gimnasia de Jujuy y la Sociedad Sirio Libanesa, equipo que debutó en el torneo. Por momentos, el “Lobo” se mantuvo superior y se quedó con el partido, pero algo que tendrá que cosechar la Sirio es paciencia y la próxima fecha sacar ventaja.

La fecha 3, quedó programada y se jugará de la siguiente manera:

Sirio Libanesa vs Parapetí; Gimnasia vs Gorriti, por la Zona A, mientras que Nieva quedará libre. Por la Zona B Independiente vs Atlético San Pedro, Cuyaya vs Tiro y Gimnasia (San Pedro) y Altos Hornos Zapla vs Villa San Martín.

En este torneo los dos primeros de cada zona clasifican para jugar una semi final y una final, se juega a dos ruedas y se utiliza como escenario el estadio Federación de Básquet.