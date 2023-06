Se reanuda el torneo de la Federación de Vóley en Jujuy

La Federación Jujeña de este deporte se encuentra ordenando absolutamente todo, aunque destacan que lo más importante es brindarles competencia a los chicos que al fin y al cabo son uno de los pilares del desarrollo.

En los torneos regionales quienes van a competir y participar, por reglamento serían los mejores cuatro del torneo anterior, y habitualmente se realizan invitaciones a los equipos locales, al quinto, sexto y séptimo.

“A Jujuy le toca la categoría de mayores las cuales serían: sub 16, sub 18, organizada por la rioja y Catamarca, sub 14 Santiago del Estero y Tucumán y a Jujuy le tocaría en octubre la categoría mayores en ambas ramas. Eso debe definir la provincia con Salta para ver cual rama le pertenece a cada provincia”, José Hiruela de la Sociedad Española.

Actualmente, la Federación se encuentra trabajando con la sub 18, que es el primer regional que se disputará, y eso significa que los chicos salgan a buscar como solventar los viajes porque el traslado es complicado y caro.

El vóley está, hay ganas, hay entrenamiento y participaron de varias competencias. Ahora el foco está en el regional que es el clasificatorio para la Copa Argentina.