Sin Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-1 la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo

El Inter Miami perdió la chance de conseguir un nuevo título: cayó 2-1 ante el Houston Dynamo en el DRV PNK Stadium por la final de la U.S. Open Cup. Lionel Messi no llegó a recuperarse de una lesión y no jugó el partido decisivo.

Messi disputó12 partidos en 48 días y esa seguidilla le jugó en contra, ya que apareció una molestia persistente en la cicatriz de un viejo desgarro en el posterior derecho y le impide moverse con normalidad.

Los goles del campeón los hicieron Griffin Dorsey y Amine Bassi de penal. El descuento lo anotó Josef Martínez tras una gran asistencia de Facundo Farías.

Cuando el equipo del Tata Martino creía que el partido estaba liquidado, el VAR llamó al árbitro y le informó de la posición adelantada del autor del tercer gol. El juez lo anuló y sigue 2-0.

El equipo del Tata Martino sintió la ausencia de Lionel Messi y se quedó sin la posibilidad de conseguir el segundo título de su historia.

Fuente: Todo Noticias