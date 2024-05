Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2024: día, hora y canal TV para conocer los cruces

La fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó este 30 de junio. Pero, faltan partidos pendientes por disputarse. No obstante, el sorteo de los octavos de final se dará al inicio de la próxima semana.

El pasado jueves, se disputaron los últimos enfrentamientos regulares. En el Grupo F, Palmeiras igualó sin goles con San Lorenzo en la despedida de su 'joya' Endrick, quien se marchará al Real Madrid. Mientras que Independiente del Valle superó 2-1 a Liverpool en condición de visitante.

El 'verdao' era el único club de la serie que estaba clasificado. El 'cuervo', por su parte, consiguió su boleto a la siguiente etapa con la igualdad en Brasil. El 'matagigantes' ganó, pero no fue suciente. Tuvo como premio consuelo, su clasificación a la Copa Sudamericana.

El mismo día también hubo acción en el Grupo H. River Plate superó sin problemas a Deportivo Táchira con doblete de Miguel Borja. Libertad venció 2-1 a Nacional en condición de local y se quedó con el boleto a la 'gran conquista'.

Faltan definir un equipo, el cual saldrá del Grupo C. Se debe a que Gremio no disputó dos partidos por las inundaciones en Brasil y pelea por un boleto con Huachipato.The Strongest aguarda por los resultados del 'tricolor gaúcho' para saber su posición en la tabla.

Cuándo será el sorteo de octavos de Copa Libertadores 2024

Luego de finalizar la fecha 6, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo el próximo lunes 3 de junio en la sede principal de la Conmebol situada en Luque, Paraguay. Falta confirmar el horario.

Dónde ver el sorteo de octavos de Copa Libertadores 2024

El canal de Youtube de la Conmebol transmitirá el sorteo de octavos de la presente edición de la Libertadores. Asimismo, se podrá vivir este evento a través de Star Plus.

Los clubes clasificados a octavos de Copa Libertadores 2024

Hasta el momento, 14 clubes están clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Estos son: Atlético Mineiro, Talleres, Sao Paulo, River Plate, Nacional, The Strongest, Palmeiras, Fluminense, Junior, Botafogo, Peñarol, Bolívar, Flamengo, San Lorenzo y Colo Colo.

¿Cómo será el sorteo de octavos de Copa Libertadores?

Se dividirán los 16 equipos en dos grupos, uno conformado por los primeros de serie y otro por los segundos. Se irá sacando una bolilla del primer y segundo pelotón hasta conformar los ochos enfrentamientos. Cabe indicar que los líderes tendrán una ventaja a su favor al cerrar sus llaves en condición de local.

- Bolillero 1: Fluminense, Sao Paulo, Primero del Grupo C, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate.

- Bolillero 2: Colo Colo, Talleres, Segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional.

*The Strongest será primero o segundo del Grupo C. El otro clasificado se conocerá la próxima semana.

Calendario de la Copa Libertadores 2024

Octavos de final: semana del 14 de agosto al 21 de agosto.

Cuartos de final: semana del 18 de setiembre al 25 de setiembre.

Semifinal: semana del 23 de octubre al 30 de octubre.

Final: sábado 30 de noviembre.