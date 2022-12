Tensión entre Cristiano Ronaldo y el DT Fernando Santos antes del cruce con Suiza

Antes del partido de Cuartos de Final con Suiza, Portugal atraviesa un momento convulsionado por el enojo de Cristiano Ronaldo con el DT Fernando Santos. Es que, según registró la TV lusa, CR7 se enojó con el entrenador cuando lo sacó ante Corea del Sur. “Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡jódete!”, le gritó.

“En el campo no vi nada”, explicó el técnico en conferencia de prensa. “Pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro”, dijo, tratando de restarle importancia. Incluso no confirmó si mantendrá como titular a quien es capitán del seleccionado.

A sus 37 años, Ronaldo busca batir el récord de Eusebio como máximo goleador de Portugal en Mundiales. CR7 tiene 8, mientras que la pantera, el mayor goleador de Portugal, Eusébio Da Silva Ferreira, tiene 9. Por eso, cada vez que sale de la cancha el atacante lo siente como una oportunidad perdida.

Cristiano además llegó a Qatar envuelto en la polémica por su salida del Manchester United, de donde se desvinculó 'de común acuerdo' tras una entrevista incendiaria donde los tildó de incompetentes, obsoletos y deshonestos.

Portugal ante Suiza en un cruce inédito por un lugar en los cuartos de final de Qatar 2022

Portugal y Suiza se enfrentarán hoy por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en un cruce inédito en la competencia y el ganador se cruzará con España o Marruecos.

El partido que cierra los octavos de final de la Copa del Mundo se jugará desde las 16 en el estadio de Lusail Iconic, con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

El conjunto de Cristiano Ronaldo, que está en el centro de las polémicas por sus bajos rendimientos, llegó a esta instancia como primero del Grupo H con seis puntos, tras vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay por 2-0 y caer inesperadamente ante Corea del Sur 0-1.

Por su parte, el equipo suizo logró el pase como segundo del grupo G detrás de Brasil -con quien perdió por la mínima-, gracias a un triunfo ante Camerún en el debut por 1-0 y tras eliminar a Serbia en la fecha final con un sufrido 3-2.