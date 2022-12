Thelma Fardin repudió el debut de Thiago Almada en el Mundial de Qatar

En medio del furor que genera la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, la actriz Thelma Fardin recurrió a las redes sociales para expresar su repudio por el debut de Thiago Almada ante Polonia tras ser denunciado por abuso sexual.

"El corazón roto con que esta Selección que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por 'abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal'. Y nadie dice nada", planteó la actriz, en referencia a la causa que se inició en 2020 contra el actual jugador del Atlanta United FC y Miguel Brizuela.

"¿Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?", agregó.

En diciembre de 2020, Almada fue denunciado junto a algunos de sus compañeros de Vélez por un presunto caso de abuso sexual que ocurrió en una fiesta clandestina, en plena pandemia y, a raíz de la imputación en febrero de 2021, tanto él como Brizuela fueron separados "temporalmente" del plantel profesional "en virtud de la imputación" judicial.

Si bien parecía que se quedaba afuera de la Copa del Mundo, fue convocado por Lionel Scaloni a último momento, a raíz de la lesión de Joaquín Correa y, al conocer su incorporación el equipo, la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa a la joven denunciante, presentó un reclamo ante la FIFA.

"Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para para permitirle jugar", señaló en declaraciones públicas.

Además, agregó: "Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias".

Fuente: Ámbito