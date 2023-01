Un argentino mandó su CV y lo llamaron para jugar en el fútbol europeo

El fútbol tiene su lado B, la otra cara de la moneda. La realidad es que no todo es tan sencillo como aparenta, que la gran mayoría de los futbolistas o deportistas de alto rendimiento deben salir a "tocar puertas", pelearla, para poder conseguir trabajo. Como cualquiera.

Jaime Barcelo es un arquero argentino de 23 años que en el 2020 quedó libre de Excursionistas y, en lugar de bajar los brazos, siguió en busca de su sueño: jugar en Europa.

Para lograrlo, empezó a enviarles mails con su curriculum vitae a un montón de clubes de distintas ligas del Viejo Continente. Ya lleva dos años atajando en Finlandia y va por más: "En una tarde me siento y envío mil mails. No me gusta dejar el 100% de mi futuro en manos de otros", contó.

Cómo fueron sus inicios

"Desde pibe que juego a la pelota. Arranqué en clubes amateur y, entre los 17 y los 18 años, me di cuenta de que quería dedicarme a esto de manera más profesional. Sí, reconozco que llegué tarde, porque en los clubes, los chicos comienzan a formarse como profesionales cuando tienen 14 años. Pero eso no fue un impedimento para ir en busca de mi objetivo. Y me propuse hacer un esfuerzo para ver si podía entrar en algún club con edad de cuarta categoría. Entrené por mi cuenta y cuando llegó la oportunidad me fui a probar a Excursionistas. Ahí estuve entrenando un tiempo hasta el 2020 que quedé libre. Luego de la pandemia, me puse en campaña para conseguir club por mi cuenta", dijo.

El día que empezó a tocar puertas

"Empecé a moverme para contactar equipos. Pero antes de explicar mi método de trabajo, me gustaría comentar que esta es la realidad de la mayoría. Son pocos los futbolistas o deportistas de alto rendimiento que están en el top y los vienen a buscar clubes de otros países. Generalmente, y aunque no se conozca, muchos buscan club con el mismo método que utilizo yo", expuso.

Cómo es esta modalidad de trabajo

"Cuando quedé libre de Excursionistas, me armé un currículum vitae con todo mi camino recorrido y empecé a mandar mails a distintos equipos de Europa. Elegí arrancar con países nórdicos, porque en ese momento estaban sin actividad, entonces podían escuchar algunas ofertas. Mi filosofía siempre fue de ir a tocar puertas, mandar mil mails. En una tarde me siento y les envío mil mails a varios equipos de distintos países. Son pocos los que contestan, pero entre los que me ofrecen respuesta yo me siento a analizar esas distintas propuestas hasta llegar a un acuerdo. También estoy trabajando con algunas agencias, pero no me gusta dejar el 100% de mi futuro en manos de otros", contó.

Cuántos clubes escucharon sus propuestas

"Hasta el momento tres. Todos de Finlandia. En el 2021, tras dejar Excursionistas, pasé a jugar al Keuruun Pallo, mejor conocido como el "KEUPA", de la Cuarta división de Finlandia. Allí salimos campeones invictos, conseguimos el ascenso a Tercera y fui el arquero con más vallas invictas y menos goles en contra. Tras la buena temporada en el KEUPA, fui por más y salté a la Segunda categoría de Finlandia, atajando para el FC Vaajakoski. Allí estuve durante la primera mitad del 2022, luego, regresé al KEUPA para jugar con el equipo en la Tercera división".

¿Sigue en Finlandia o empieza a repartir CV otra vez?

"Tengo tiempo para decidir en dónde continuar mi carrera. Generalmente los clubes de acá hacen contrato por un año. Entonces, cada vez que termina la pretemporada tenés tiempo para rever tu situación. Estuve mandando currículum en equipos de la Segunda división de Estados Unidos, de Noruega... Pero creo que me quedaré en Finlandia. Acá ya me abrí el camino y también me voy forjando un nombre en el fútbol local".

Cuáles son sus próximos objetivos

"Si continúo en el fútbol finlandés, me gustaría poder jugar en Primera división. Sería un lindo objetivo y un gran desafío para mi carrera. También sueño con jugar en algún equipo del Ascenso argentino. Nunca jugué en la Primera división de algún club de la Argentina y eso sería algo muy lindo para cumplir", cerró.

Fuente: Olé