Un arquero jujeño brilla en las inferiores del equipo donde surgió Maradona

El verdadero sueño del pibe. Leonel Segundo, un jovencito de 13 años y oriundo del Talar, brilla desde hace más de un año en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, equipo que dio origen a Diego Armando Maradona.

Leonel recuerda que tuvo que viajar acompañado de su abuela hacia Arrieta a mediados del 2021 para hacer las primeras pruebas, “yo juego en una escuela deportiva del Talar, mi papá me preguntó un día si quería ir a las pruebas de un club importante que se hacían en Arrieta, yo le dije que si, y de un día para el otro hizo un esfuerzo para conseguirme guantes y botines”.

“Pasé la primera prueba y tenía que asistir a una segunda al siguiente día, por lo que me tuve que quedar en la casa de una tía para no viajar. Ahí entrené con los chicos de divisiones más grandes, me vieron los profes y seguí avanzando”.

Leonel y sus compañeros

“Volvieron a llamarme para ir a Salta a entrenar con otros chicos, y luego llegó el viaje hasta Buenos Aires, donde en la cancha de Argentinos hice la prueba definitiva y quedé”, mencionó el arquero que mide 1,79 m y que tiene de referente a Iker Casillas.

Una vez instalado en la pensión del Bicho, el jovencito que actualmente forma parte del plantel de la novena división, explicó que debe cumplir con ciertos requerimientos entre ellos recibir educación escolar, “todos los días con los chicos vamos al colegio, en las tardes tenemos tiempo para hacer las tareas y entrenar”.

De vacaciones en Jujuy, indicó que el 14 de enero retoma las actividades en La Paternal para seguir sumando minutos en el club de primera con el deseo de llegar al plantel de primera y por qué no expandir el horizonte en otros clubes importantes.