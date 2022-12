Un día después de la derrota, Karim Benzema anunció su retiro de la selección de Francia

La particular historia de Karim Benzema con la Selección de Francia parece haber llegado a su fin. Un día después de la dolorosa derrota de Francia ante Argentina en la tanda de penales que le costó el título mundialista a los galos, el delantero del Real Madrid lanzó un escueto mensaje en sus redes sociales en el que anunció su retiro del combinado francés.

“Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se termina”, sentenció el quinto máximo goleador histórico de Les Blues (con 37 goles por detrás de Michel Platini, Antoine Griezmann, Thierry Henry y Olivier Giroud).

Justo en el día de su cumpleaños número 35, el ex atacante de Lyon tomó la decisión luego de lo ocurrido con su participación en el Mundial de Qatar 2022. El Gato alcanzó a disputar los primeros entrenamientos con la selección y fue en uno de ellos cuando sufrió una lesión que lo marginó del plantel de cara al debut contra Australia.

Benzema disputó 97 partidos con Francia, en los que marcó 37 goles, 20 asistencias, disputó tres Eurocopas (2008, 2012, 2020), un Mundial (2014) y consiguió un título: UEFA Nations League 2021. El surgido en el Olympique de Lyon estuvo seis años sin jugar en la Selección de Francia, entre 2015 y 2020, debido a que en noviembre de 2015 fue puesto en custodia policial luego de haber sido acusado de participar en un delito de 'tentativa de complicidad de chantaje' y 'participación en una banda criminal' contra su, en ese entonces, compañero en la Selección Mathieu Valbuena y por ese motivo el presidente de la Federación, Noël Le Graet, decidió apartarlo.