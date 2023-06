Un jujeño se consagró campeón en fútbol en los Parapanamericanos y sueña con la Selección mayor

El seleccionado de Argentina de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral se consagró campeón en los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Bogotá, Colombia .

El equipo conducido por Marcelo Sánchez le ganó a Brasil por 3-1 llegando así a la medalla dorada de la competencia. Con esta victoria, Argentina cerró su actuación de manera invicta: cuatro victorias y un empate

Dentro de quienes integran el equipo está Felipe Federico, un jujeño que sueña con "llegar a la selección mayor".

Felipe Federico dialogó con Canal 7 y explicó que esto se trató de "una experiencia inolvidable". El jujeño tuvo la posibilidad de sumar minutos en distintos partidos y remarcó que la conducción de Sánchez los lleva a proponer un juego "intenso" que busca "presionar todo el tiempo".

Selección de Fútbol 7 PC

"Me decidió pasar al fútbol porque me gustó mucho el deporte, me cansé del vóley y me pasé", sostuvo dando cuenta de su destreza deportiva.

"Pipe", como lo conocen todos en el equipo quiere ir por más en el ámbito deportivo. En dialogo con Canal 7 remarcó: "Llegar a la selección mayor es el sueño más grande que tengo".

En este sentido, detalló que Marcelo Sánchez también se desarrolla como entrenador de esa categoría y tuvo la oportunidad de entrenar con algunos de los que integran ese equipo.

Cabe mencionar que el plantel del equipo campeón estuvo integrado por Ángel Miguel de Souza, Bautista Suárez Carboneti, Claudio Romero, Facundo Godoy, Federico Ocantos, Felipe Federico, Ian Luca Camello, Isidoro Ceballos Tortosa, Iván Rodríguez, Ramón Villalba y Renzo Alaníz.