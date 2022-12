Un muñeco vudú, el método de la prensa de Australia para "pinchar" a Messi

La Selección de Australia es una de las principales sorpresas del Mundial de Qatar 2022 al clasificar a los octavos de final tras quedarse con el segundo puesto del Grupo D al ser escolta de Francia (vigente campeón) y dejar en el camino a Túnez y Dinamarca.

Los dirigidos por Graham Arnold ahora se medirán en la siguiente fase a Argentina, una de las principales aspirantes al título. Se verán las caras este sábado en el Ahmad bin Ali Stadium.

Con la intención de ayudar a los Socceroos, un diario de dicho país lanzó una controversial tapa en la que insta a sus lectores a pinchar un muñeco vudú con la figura de Lionel Messi, capitán y referente del elenco albiceleste. “Ayuda a 'pinchar' a Messi”, tituló el medio The West Australian.

“Para que Australia derrote a Argentina en su choque de la Copa del Mundo el sábado por la noche, no solo necesitarán un poco de suerte, también les vendría bien un poco de magia. Después de todo, se enfrentan no solo al tercer equipo del ranking mundial, sino también a Lionel Messi, quizás el mejor jugador de todos los tiempos”, advirtió el diario. Y luego, añadió: “Para igualar las probabilidades, The West Australian insta a los lectores a clavar alfileres en el muñeco de vudú de Messi en la portada del periódico del sábado para ayudar a nuestros Socceroos a vencer al mejor de todos los tiempos. ¡Podría ser suficiente para codificar su radar de anotación de goles!”.

En caso de conseguir una victoria sería un hecho histórico para Australia, ya que su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando fue eliminado en octavos de final a manos de Italia. En sus otras cuatro participaciones (Alemania 1974, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) no logró superar la fase de grupos.

Los australianos tuvieron que sufrir para llegar a su quinto mundial de manera consecutiva. Al finalizar en el tercer lugar del Grupo B de la fase final de las Eliminatorias disputaron un repechaje ante los Emiratos Árabes Unidos de Rodolfo Arruabarrena. La victoria por 2 a 1 les permitió jugar la Repesca contra Perú, quinto en las Eliminatorias Sudamericanas. Los Socceroos sellaron su boleto a Qatar tras vencer por penales a los de Ricardo Gareca.

En Qatar dio uno de los golpes de la competencia al avanzar a los octavos de final como escolta de Francia, luego de vencer a Túnez y Dinamarca. En su debut fueron goleados por los vigentes campeones del mundo.

Fuente: Infobae.