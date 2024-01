Valentín Barco se despidió de Boca: "Me hicieron el pibe más feliz del mundo"

Valentín Barco se despidió de Boca y sus hinchas con un posteo en redes sociales en el que dedicó emotivas palabras a los simpatizantes y aseguró que lo hicieron "el pibe más feliz del mundo". El juvenil, que este domingo debutará con la Selección Argentina Sub-23 en el Preolímpico en Venezuela, se convirtió en jugador del Brighton de la Premier League tras haber ejecutado la claúsula de recisión.

El Colo publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que repasan su recorrido en la institución, a la que llegó en 2013 y con la que debutó en Primera con 16 años, y allí aseguró: "Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente. Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo".

A su vez, el futbolista que continuará su carrera en Inglaterra confirmó que seguirá pendiente del equipo que afrontará el desafío de ganar la Copa Sudamericana con la llegada de Diego Martínez. "Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que siempre dejé todo en cada pelota que jugué". confió.

Barco, quien fue anunciado hoy como flamante refuerzo de Las Gaviotas, no se fue de la mejor manera del Xeneize, que rechazó dos ofertas en este mercado por el juvenil y entonces él y su representante decidieron ejecutar la cláusula de 10 millones de dólares. De esta manera, Boca recaudó casi el total, mientras que si lo vendía, entre los descuentos e impuestos, iba a embolsar una cifra menor.

El zurdo debutó a mediados de 2021 cuando el club presentó a la Reserva para disputar dos partidos porque el plantel afrontaba una ola de Covid-19. Si bien siempre fue la gran promesa, no jugó durante un tiempo por conflictos contractuales. Finalmente, en abril de 2023 con la llegada de Jorge Almirón recuperó el lugar y se convirtió en una de las figuras del equipo que llegó hasta la final de la Copa Libertadores, aunque cuando firmó la renovación había pedido mantener una cláusula baja.

En los últimos días, Boca intentó extenderle el vínculo pero el jugador sostuvo que en la reunión le pidieron que comunicara sus pretensiones y cuando su agente se intentó comunicar, no lo atendieron desde el Consejo de Fútbol. Con ese cortocicuito, 35 partidos jugados, dos goles y ningún título, el de Veinticinco de Mayo le puso fin a su historia como azul y oro.

Boca se impuso ante Talleres en el cierre de la pretemporada

En la noche del sábado, Boca y Talleres disputaron el llamado "Desafío de Verano" -el último amistoso de la pretemporada- que quedó en manos del Xeneize con un claro 2-1.

Los dirigidos por Diego Martínez abrieron el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, de la mano de Luca Langoni. Luego, a los 21 minutos del segundo parcial Nahuel Bustos puso a Talleres en igualdad de penal. Finalmente, a los 35 minutos del segundo tiempo, Nicolás Figal le dio la victoria a Boca de cabeza.

Además, el encuentro contó con el regreso del delantero uruguayo Edinson Cavani y tuvo presencia de ambas hinchadas en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, donde unas 40 mil personas se dieron cita en una jornada en la que se desarrolló todo con absoluta normalidad.