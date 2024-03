Alfa tuvo que irse en ambulancia de Gran Hermano: los motivos por los que permanecerá internado

Las últimas 48 horas para Alfa “Walter” Santiago fueron una montaña rusa de sensaciones. El concursante de la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe) volvió a ingresar a la casa para compartir con los jugadores de la actual edición y, un día después, renunció tras la entrada de Ariel Ansaldo. Luego, se retiró en ambulancia.

En ese sentido, Carlos Monti dio más información del actual estado de salud del expanelista de Polémica en el bar (América) al aire de Entrometidos en la tarde (NET TV).

“Cuando él dejó la casa, primero se empezó a sentir mal. Le dolió mucho la cabeza, comenzó a transpirar y a tener palpitaciones fuertes”, indicó el conductor.

Preocupa el estado de salud de Alfa (Foto: Instagram/alfa_walter)

El amante de los autos de lujo fue internado en el sanatorio Las Lomas, del municipio bonaerense de San Isidro, donde los médicos descubrieron que padecía “una arritmia muy fuerte y que le había subido la presión”.

Pese a que se había analizado la posibilidad de que Alfa fuera dado de alta este jueves al mediodía, el equipo médico decidió dejarlo internado. “A pesar de la medicación que le suministraron, la presión se la pudieron controlar, pero la arritmia no”, explicó Monti.

“No lo van a dejar ir hasta que todos los controles le den exactamente bien”, agregó el periodista.

Alfa quedó en shock con el ingreso de Big Ari, su excompañero de Gran Hermano 2022. (Foto: captura de Telefe)

Por último, el conductor comentó cuál va a ser el procedimiento al que se va a someter Walter Santiago: “A Alfa luego le van a hacer un shock eléctrico para estabilizarlo de la arritmia y se quedará internado”.

Romina Uhrig habló de la salud de Alfa luego de que lo internaran de urgencia: “Está mal”

La salud de Walter “Alfa” Santiago quedó comprometida ya que, en las últimas horas, tuvo que ser internado de urgencia por haber sufrido una arritmia al salir de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe). Sobre esto habló la amiga del mediático, Romina Uhrig, que brindó más detalles sobre lo que pasó.

En A la Barbarossa (Telefe), la exdiputada opinó sobre lo que ocurrió cuando el exparticipante dejó por voluntad propia la casa, en la que estaba de visita, en medio de un escándalo con Catalina Gorostidi.

“A mí no me sorprende nada porque es Alfa. Así es él y no lo estoy justificando porque yo muchas veces me peleé con Alfa porque lo calmo. Lo quiero un montón, pero es su forma. No juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser que no lo estoy justificando”, comentó.

La exdiputada y el mediático, cuando estaban dentro del reality. (Foto: captura de Telefe)

Luego dijo que a veces le daban ganas de entrar “para darle un bife”. “Justo anoche salí, fui a cenar. Entonces no estaba mirando GH, no sabía lo que pasó. Y me llegó un mensaje de Alfa, que estaba internado porque estaba con una arritmia mal, estaba con la presión alta, así que está internado. Y está mal”, amplió.

Fuente: Todo Noticias