Beckham reveló lo que le dijo Victoria el día que Messi anunció su llegada al Inter Miami

David Beckham compartió una curiosa anécdota sobre el día en que Lionel Messi anunció su fichaje con Inter Miami.

El inglés se mostró asombrado por este histórico fichaje del mejor jugador del mundo y recordó un momento particular que vivió con su esposa, Victoria Adams.

El día en cuestión, Beckham se encontraba en Japón con su familia, cuando su teléfono no dejaba de sonar por la noticia del anuncio de Messi. Victoria, algo fastidiada por la interrupción, le pidió que apagara el teléfono. Al ver la insistencia y al notar el revuelo que generaba la noticia, Beckham revisó su teléfono y confirmó la increíble noticia: "¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!".

Beckham

Cuando Beckham le comunicó la noticia a su esposa, Victoria, su reacción inicial fue de sorpresa y curiosidad. Sin embargo, una vez que se despertó correctamente, compartió la emoción de su esposo por el fichaje de Messi y lo abrazó con alegría. “Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?'. Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!'. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso! Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo”, dijo.

El exfutbolista inglés destacó que ese momento cambió totalmente la perspectiva del club. Durante años, enfrentaron desafíos y obstáculos para construir el club y conseguir un terreno para su estadio, pero el fichaje de Messi marcó un punto de inflexión significativo y renovó su ilusión por el proyecto: “Llamé a Jorge (Mas) enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club”.

Beckham expresó que aún le resulta difícil creer que Messi forme parte de su equipo y reveló que viene todas las mañanas a las 7:30 am solo para asegurarse de que todo sea real.