Brasil: fan de Taylor Swift dio a luz en concierto y no sabía que estaba embarazada

La joven María Eduarda Mendes de Araújo Lopes, de 24 años, asistió al concierto de The Eras Tour con entradas que compró de último minuto.

La fan dijo que empezó a sentir dolores por la mañana, pero pensó que eran cólicos, ya que, según ella, no hubo ningún cambio en su ciclo menstrual. Incluso dice que estaba menstruando el día del espectáculo.

"Era un dolor que iba y venía, pero no se me pasó por la cabeza que fuera una contracción del embarazo. Estuve desde las 10 de la mañana hasta que se abrió el portón, esperando y deseando que el dolor se me pasara pronto, ya que estaba cerca". al espectáculo", dijo.

"Tan pronto como llegué a las sillas el dolor empeoró mucho y le pedí a mi amigo que cuidara mi lugar para poder ir al baño y luego a la ambulancia. Tan pronto como llegué al baño sentí que rompí fuente. La contracción fue absurda”, recuerda.

María Eduarda no alcanzó a ver el concierto de Taylor Swift, pero lo escuchó mientras recibía atención médica. Finalmente llegó en ambulancia al Hospital Salgado Filho, donde fue sometida a una ecografía. Luego la llevaron al Hospital Maternidade Carmela Dutra, donde nació su bebé.

"Cuando rompí fuente y entré en la ambulancia, sentí que ya estaba lista para salir. Sólo supe que era el momento cuando el médico me hizo una ecografía y me dijo que había un 100% de posibilidades de que estaba embarazada a las 40 semanas. Solo tendría que pujar para un parto natural. Fue una sorpresa total. Estaba menstruando. Nada me haría considerar que eso sucediera, y en el show. Cuando llegué a la sala de maternidad, estaba ya ocho centímetros de dilatación".

A pesar de que en el hospital todos le sugirieron que le pusiera el nombre de Taylor, finalmente la joven se decidió por María Flor, quien nació totalmente sana según el medio G1.