El testimonio de Mariano Caprarola cuando reveló el drama de su salud: "Necesitaba salvar mi vida"

La sorpresiva muerte de Mariano Caprarola , producida durante la tarde de este jueves 17 de agosto, sorprendió a toda la comunidad artística. El panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) arrastraba diversos problemas de salud luego de haberse sometido a una cirugía estética en la cual, sin saberlo él, fue inyectado con metil metacrilato en sus glúteos.

En 2021, y en La noche de Mirtha con Juana (El Trece) Caprarola dio detalles de la operación a la qued debió someterse para que le extrajeran de su cuerpo esta sustancia y, además, de cómo esto había afectado a su organismo. En ese programa, confesó que lo había pasado “muy mal” y que su vida “corrió peligro” luego de que los médicos que lo atendieron descubrieron que había desarrollado una calcemia a causa de la sustancia que tenía en su cuerpo.

“Yo necesitaba salvar mi vida”, comenzó explicando con crudeza en su relato. “Me tuvieron que abrir con la forma de gaviota, bajar y sacar todo el producto, que es plástico”, agregó a continuación. Viale le preguntó si la sustancia había migrado por su cuerpo. “No sucedió en su caso, pero a las personas que les pasa se les puede generar la aparición de una enfermedad llamada síndrome de ASIA”, le explicó Caprarola a la conductora.

Si bien en este encuentro televisivo Caprarola no mencionó al especialista quien le colocó el metacrilato en forma de inyecciones en sus glúteos, en la mesa trascendió el nombre del polémico cirujano Aníbal Lotocki, el mismo que operó a Silvina Luna, quien por estos meses viene con la salud muy comprometida y permanece internada en el Hospital Italiano.

La operación a la que Caprarola se sometió para quitarse la sustancia que Lotocki le introdujo en su cuerpo diez años antes ocurrió en 2020. Por aquel momento, el propio Mariano dio detalles al respecto en una entrevista que le realizó Ángel de Brito en LAM. “Hace seis meses comencé un tratamiento para quitarme las piedras que se me hicieron en los riñones y que me provocaron una calcemia muy grande. Esto es la presencia de calcio en la sangre”, explicó.

“Desde hace 8 años busco la solución en Los Ángeles y en todos lados del mundo. Primero fueron los cálculos y luego la calcemia, por la que todo el tiempo estaba cansado”, contó en aquel entonces. “Después descubrimos el síndrome de ASIA, que puede causarte desde llagas sangrantes en todo el cuerpo hasta perder la visión. Es como una especie de HIV, te bajan las defensas y te podés morir de un día para el otro”, agregó Caprarola.

Entre lágrimas, detalló todos los problemas de salud que sufrió por una intervención estética y cómo se sintió traicionado doblemente por quien consideraba su amigo. “Si se me comprometía el nervio ciático, que era donde tenía dolor hace rato, me quedaba paralítico”, aseguró, rompiendo en llanto sobre la larga lucha que tuvo tras ser diagnosticado con calcemia, niveles altos de calcio en la sangre, y que recién ahora logró estar en un rango normal. “Cuando uno ve que es una persona que tiene tanto amparo político uno piensa en que puedo terminar en un zanjón yo, mi hermano...'”, se lamentó entre lágrimas mientras contaba que su amistad lo había llevado incluso a ser garante de Lotocki, a quien prefirió no nombrarlo, en su clínica de Belgrano.

Caprarola tenía 49 años y estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico desde el lunes pasado. Hasta el momento lo que se supo es que se había hospitalizado para someterse a una cirugía para extirpar unos cálculos renales. El productor de moda murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco .

La información causó una profunda conmoción en el ambiente artístico porque si bien tenía algunos problemas de salud, no se esperaba este desenlace. Según contó su amiga Sandra Borghi, al aire de Poco Correctos, por El Trece, se trataba de una cirugía programada y en teoría, no iba a presentar mayores problemas.

