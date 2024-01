Emanuel Noir de Ke Personajes les contestó a los haters y destacó un gesto que tuvo

Emanuel Noir, conocido por su participación en Ke Personajes y envuelto recientemente en controversias, decidió enfrentar a los haters través de sus historias de Instagram. El artista se refirió a un gesto solidario que protagonizó con un niño en situación de calle en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

En sus declaraciones en la red social, Emanuel expresó su descontento con aquellos que juzgan sin compasión: "Me duele el corazón de que la gente sea tan sin corazón, que sea jueza y fiscal de qué se merece cada uno y qué no. Por eso Dios piensa en los corazones y ustedes no van a decidir nunca qué se merece una persona".

El cantante compartió un episodio que presenció en su lugar de residencia: "Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la más conocida, con un puesto de panchos al frente. La heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, todos con su familia, con sus heladitos. En esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y demás, mirando con ansias viendo qué helado o cuándo le tocaba su turno”.

Emanuel Noir señaló la reacción indiferente de la multitud y compartió su propia respuesta al necesitado: “¿Saben lo que hizo el drogadicto, el que sale en auto y que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos más que lo esperaban afuera”.

Ema Noir contó la situación que vivió con un nene (Foto: captura Instagram/emanuelnoir)

Respuesta a las Críticas del cantante de Ke Personajes

Refiriéndose a las críticas habituales que recibe, Noir respondió con firmeza: “Después me ponen por Instagram, o en una foto, 'bajate del pony, drogadicto pelado que venís de allá abajo, que te la creés ahora'”.

El artista concluyó su relato con un llamado a la empatía y la comprensión de la realidad de aquellos que necesitan ayuda: “Es Dios quien decidió, es Dios quien me puso acá y Dios quien me dijo y me hizo dar cuenta de no evadir a ese nenito de ocho años y entrar y comprar un kilo porque tenía cinco hermanitos más. Así que espero que todos los que estuvieron en esa heladería lo disfruten. Yo no lo evadí, y no lo hago para chapear es que hay una realidad y es donde la gente prejuzga, se basa en eso y evade la realidad de la gente que necesita de amor, o de un helado, como en este caso”.