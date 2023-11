Emilia Mernes se incomodó en vivo con una pregunta súper íntima: Es raro que hablemos de esto

A escasos días de lanzar su reciente álbum ".MP3", Emilia Mernes emprendió un viaje a España, donde participó en el conocido programa "La Resistencia", conducido por David Broncano. En un encuentro que se tornó sorprendente, el presentador español, en su estilo característico de humor, se aventuró a realizar preguntas íntimas que desconcertaron a la artista.

Utilizando el humor como escudo, Broncano llevó la entrevista a terrenos inesperados, incluso incursionando en detalles privados como la frecuencia de las visitas al baño de la cantante. Aunque Emilia mantuvo su actitud positiva y desenfadada, no pudo ocultar cierto grado de incomodidad ante las indiscretas preguntas del conductor.

Emilia Mernes en La Resistencia

¿EMILIA USA EL BIDET? ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA?

David Broncano: -Tienes bidet

Emilia Mernes: -Yo sí... Lo tengo al costado (del inodoro).

David: -¿Número de veces que se usa el bidet en la semana?

Emilia: -Cada vez que hacés caca.

David: -¡¿Cada vez?! Yo lo uso en un cumpleaños...

Emilia: -Pero es re feo andar con el culo cagado.

David: -Pero hay papel higiénico.

Emilia: -No, pero no limpia el papel.

David: -¿Cómo que no limpia? Usás el papel hasta que ya no queda nada. ¿Siempre agua?

Emilia: -¡Siempre! Y si no hay bidet, me baño. Me ducho.

David: -Pero me tendría que dar 4 duchas al día. Es una locura. ¿Tu?

Emilia: -Voy poco al baño. Soy de vientre seco.

David: -¿Cada cuánto?

Emilia: -En una semana iré 3 o 4 veces. Es raro que estemos hablando de cuánto cago. ¿No?

David: -Perdón, perdón. Pero me estás diciendo que hay días que no sacás la leña al patio.

Emilia: -Claro.