Encontraron muerta a la hija mayor del actor Raúl Rizzo

Con tan solo 34 años, este jueves Anahí Rizzo, la hija mayor del conocido actor, fue encontrada sin vida en su departamento del barrio porteño de Constitución . La joven, que se encontraba con su pareja, empezó a tener dificultades para respirar, luego tuvo vómitos y por último sufrió un paro cardiaco.

Según confirmó Teleshow, en diálogo con la Policía de la Ciudad, un equipo de emergencias médicas llegó al domicilio ubicado sobre la calle Luis Sáenz Peña para intentar socorrerla. Sin embargo no lograron salvarla. Allí, los profesionales constataron su deceso. El llamado había sido efectuado por la pareja, quien ante la desesperación buscó la forma de asistirla.

En paralelo, también se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, quien llegó al lugar al ser contactado por un llamado al 911. Una vez reunidos, los oficiales hablaron con el médico presente, quien manifestó haber llegado al lugar para atender a una mujer que presentaba los mencionados síntomas. Luego, tomó intervención del caso la Fiscalía Criminal N°28 a cargo del Dr. Escarselia por “muerte dudosa”, según informó la agencia Noticias Argentinas.

comunicado de ate trabajo

La joven había nacido producto de la relación entre Raúl Rizzo y la actriz oriunda de El Salvador, Isabel Quinteros. La pareja, que se separó hace 20 años, también tuvo a Camila, quien actualmente tiene 24 años.

Durante una invitación al programa radial Sola en los bares, Quinteros habló de la relación que tenía con Rizzo y con sus hijas, a pesar de haberse separado de su pareja hacía mucho tiempo. “Hace más de 20 años que me separé, pero estoy al lado de mis hijas todo el tiempo sosteniéndolas porque es muy dura la situación. Porque él (Raúl) estuvo unas cuantas veces al borde de la muerte. Está vivo porque es un guerrero, pero a mis hijas en los informes siempre les decían 'bueno, lo sacamos de esta, esperemos que no le ocurra nada para que siga progresando' y le pasaba lo que decían 'esperemos que no'. 'Si todo va bien, si no llega a pasarle tal cosa' y le pasaba esa cosa. La pasó muy mal Raúl”, expresó la actriz.

Luego, Quinteros habló de la relación y de la familia que construyó junto al actor: “Entre una cosa y la otra estuvimos juntos 23 años. Una vida. El padre de dos de mis hijas, mucha elección de vida porque nadie está con alguien por obligación. Fuimos profundamente felices, nos enamoramos, nos conocimos haciendo teatro en el Cervantes y fuimos muy amados. Yo lo amé, él me amó, tuvimos dos hijas maravillosas, elegidas, deseadas y construimos mucho. También a veces uno toma posiciones distintas frente a la vida más que a la profesión. Hay momentos donde tu vida va para acá y la del otro va para allá y está todo bien”, concluyó.

Quién era Anahí Rizzo Quinteros

La joven era una reconocida militante y trabajadora del gremio ATE. Se desempeñaba en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), el organismo administrativo donde se dirimen todos los reclamos sobre conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

La sorpresiva muerte generó conmoción también dentro del lugar en el que trabajaba. Es por eso que la cuenta de ATE Trabajo le dedicó un extenso y conmovedor posteo en Instagram para despedirla. “Hasta siempre Anahí, nos quedamos con tu sonrisa. Todavía aturdidos y conmocionados por el dolor. Nos resulta completamente inaceptable la prematura partida de Anahí, con quien compartimos numerosos momentos de lucha, tristezas y alegrías”, señalaron.

El texto puntualiza que la chica había sido despedida de su puesto de trabajo en marzo de 2016, pero que después fue reincorporada. “Desde el primer momento se sumó a la Comisión de Despedidos/as y, junto a muchos otros compañeros, fue activa protagonista de la lucha por la reincorporación, objetivo que meses después logramos conquistar luego de una pelea inclaudicable y a brazo partido por recuperar los puestos de trabajo”, remarcaron.

La carta, también, describió que Anahí era sensible, compañera y solidaria, lo que la “transformaban en una compañera indispensable para cada espacio que habitó”. “Quienes peleamos a su lado, extrañaremos su claridad, valentía y creatividad en la lucha cotidiana. Anahí encontraba la manera de afrontar los momentos más duros con alegre rebeldía, contagiando a todos a su alrededor”, puntualizaron.

Sobre el final, dejaron una despedida desgarradora. “Ana querida, nos destroza el alma tu partida, pero nos permitimos quedarnos con tu sonrisa y tu mirada. Y te aseguramos que nos haremos más fuertes en la lucha. Compañera, ¡hasta la victoria siempre!”, cerraron.

Fueron varios los trabajadores relacionados con ATE que comentaron. “Tremenda compañera de lucha”, escribió una chica que se presenta como trabajadora social docente. “Recuerdo a Anahí luchando y con una sonrisa siempre”, aporto otro trabajador estatal. “Gracias Anahí por tus sonrisas y por tu mirada”, describió otra joven.

Fuente: Teleshow y Todo Noticias