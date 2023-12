La China Suárez fue incomodada por su hija cuando le preguntó por Lauty Gram

La China Suárez lanzó este jueves su nueva canción “Corazón de cartón”, un himno de desamor y despecho. Sus seguidores rápidamente analizaron la letra y pudieron identificar todos las frases y versos que estarían dirigidos para su expareja, Rusherking.

“Era mentira cuando decías que era perfecta”, reza una parte del sencillo, en la que, según indicaron sus fanáticos, sería una posible referencia al título de una canción que el joven grabó con Dread Mar-I y en la que la China actuó en el videoclip.

Para celebrar el recibimiento del público, la actriz y cantante realizó un vivo de Instagram junto a sus hijas, Rufina y Magnolia, en la que respondieron preguntas de sus seguidores. Todo estaba saliendo a la perfección hasta que un inocente desliz por parte de la mayor de las nenas obligó a la China Suárez a responder una pregunta sobre su estado sentimental actual.

Rufina se encontraba leyendo los distintos comentarios que aparecían en pantalla y uno de ellos llamó su atención. “¿Quién es Lauty Gram?”, le consultó a su mamá, haciendo referencia al artista con el que se la vincula románticamente desde el fin de su relación con Rusherking. Sin saber cómo reaccionar, la China se alejó del plano de la cámara y respondió con un tono serio: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”.

Para aliviar la tensión, la intérprete de “Corazón de cartón” le consultó a su hija si le gustaría ser actriz. “De grande lo sabré”, le respondió Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabre.

Las referencias a Rusherking en las letras de la China Suárez

Al conocerse parte de la canción como adelanto, la China tuvo que hacer un descargo porque desde redes sociales, los fans relacionaron su estreno con Rusherking: “La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí”, lanzó la ex Casi Ángeles en sus historias de Instagram, luego de que se generara polémica.

“No todas las canciones son autorreferenciales, mi relación no se terminó por una infidelidad así que no se piquen”, aseguró también Suárez, respondiéndoles a aquellos que especularon con su nuevo lanzamiento. “Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado”, sumó.

En cuanto al día de estreno, luego de que fuera identificado como un guiño a su ex, aclaró: “Hay una agenda que se programa para los estrenos, se carga en las plataformas con días de anticipación”, explicó la China. Y concluyó: “Nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente, ni siquiera estando triste o rota”.

