La China Suárez le dedicó un pasacalles a Rusherking: "De ti nada me separa"

Eugenia 'China' Suárez sorprendió en las últimas horas a Rusherking con un pasacalles declarando su amor a viva voz. “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa. Sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor”, escribió el cantante en Instagram.

Rusherking fue quien viralizó el mensaje de amor de su novia. El artista mostró el cartel repleto de corazones rojos donde se lee: “De ti nada me separa. ¿Ya te puedo decir que te amo? Chinita”. La actriz compartió la historia en cuestión y expresó: “Estoy muerta por vos desde el primer día. Es para que te quede bien clarito”.

Stories de Rusherking

Actualmente la actriz se encuentra en Qatar cumpliendo con una serie de compromisos laborales. En la noche del domingo, Rusherking había realizado un posteo con una cartita de la actriz dando cuenta de lo que la extraña. “¡Te quiero mucho! Gracias por ser tan bueno. (No te asustes, no te estoy pidiendo casamiento. Es para que cada vez que lo veas te acuerdes de mí)”, se leía.

Stories Rusherking y China Suárez

Semanas atrás, la China Suárez dio a conocer cómo fue la primera vez que vio a Rusherking, su actual pareja. “Me dijo que había sido muy mala onda”, contó la actriz entre risas sobre el primer mensaje que recibió del músico. Todo comenzó porque el conductor le dijo que la vio besándose con el músico en la entrega de los Martin Fierro. “Yo me llevé un Martín Fierro y vos te llevaste a Rusherking”, expresó picante. A lo que la China Suárez respondió: “Y yo gané, obvio”.

Para seguir el hilo, contó cómo se habían conocido previo a ese evento en el que los vieron a los besos. “Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. Nunca en mi vida estuve con alguien más chico. Tenía mucho prejuicio de eso. Tenía ese miedo sobre de qué iba a hablar, está esa teoría de que los hombres son más inmaduros”, empezó a contar.

“Cuando lo vi me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto y me encantó. Pero no nos dimos bola esa noche. Teníamos un amigo cupido de su lado y a otro cupido de mi parte. Al principio no hubo onda”, confesó la China. Luego de ese primer encuentro, empezaron a escribirse: “Creo que me dijo que había sido muy mala onda. Me lo dijo bien. A veces vuelvo a leer toda la conversación con él, eso es muy de pisciana. Yo no borro nada y me pongo nostálgica”, agregó.