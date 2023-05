La China Suárez recordó una escena que grabó en Jujuy: "No podía parar de llorar"

A 8 meses del estreno de “Objetos”, la película protagonizada por Eugenia 'China' Suárez y Álvaro Morte , el film llegó a Argentina. Se trata de un inquietante thriller que aborda la problemática del tráfico de personas.

Los protagonistas contaron cómo fue el detrás de escena de la filmación que se realizó tanto en Madrid como en Jujuy . A su vez, la China hizo hincapié en todo lo que le provocó encarnar el papel de Sara, una de las víctimas y rehenes de la red de trata.

“Componer este personaje fue duro, es increíble que estemos en el 2023 y que todavía sigamos hablando de estos temas porque sigue pasando. Obviamente que los personajes que son madres me tocan desde otro lugar desde que yo soy mamá... Sí me pasó en una de las escenas de la película que no podía parar de llorar”, comentó la China.

Actores de Objetos en Jujuy

En ese sentido, explicó: “Era pura congoja. De hecho, fue una de las ultimas escenas que filmamos. A mí difícilmente me pasa que en una escena se me mezclen las cosas de mi vida personal con el personaje, pero yo creo que el tema de la maternidad y lo que ella lucha por este bebito me conmovieron”.

Cabe mencionar que las últimas escenas de esta película se filmaron en Jujuy. Eugenia Suárez dialogó en medio del rodaje con Somos Jujuy y detalló: “Estoy muy contenta de estar acá trabajando, con mi familia, amigos y compañeros”, indicó y luego resaltó: “Me encanta Jujuy, nunca había estado acá”.

En cuanto al rodaje, los actores, el equipo de producción y dirección celebraron en redes sociales el fin del rodaje en noviembre atento a que con las escenas filmadas en Jujuy se completó la película.

Sinopsis de la película “Objetos”

Objetos se trata de una compleja historia de búsqueda y huida hacia adelante, situada en el sórdido mundo del tráfico de personas. En otras palabras, una fábula sobre la esclavitud moderna.

Su protagonista -Álvaro Morte- es un hombre aislado que trabaja en una oficina de objetos perdidos, que se topa con una maleta encontrada en el fondo de un río y contiene restos humanos, lo que lo lleva a investigar más a fondo. Lo que no sabe es que al conectarse con estas historias, se enfrentará a personas que tratan a los demás como si fueran objetos.

El film está dirigido por el cineasta español tres veces nominado al Goya® Jorge Dorado, protagonizada por Álvaro Morte y Eugenia “China” Suárez. El elenco lo completan la reconocida actriz española Verónica Echegui, entre otros.

