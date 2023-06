La foto de la China Suárez en topless que fue considerada una venganza hacia Rusherking

La China Suárez fue el blanco de las burlas luego de que Rusherking volviera a seguir a María Becerra en las redes sociales. Sin embargo, en su cuenta de Instagram no se mostró para nada afectada con la noticia y apareció más radiante que nunca: hasta se animó a hacer topless desde la habitación del hotel donde se aloja en Río de Janeiro.

La actriz viajó a Brasil invitada por Carolina Herrera y la está pasando muy bien en compañía de su estilista, Juanma Cativa, y su agente de prensa, que estuvieron con ella en los peores momentos y ahora disfrutan de verla radiante.

María Eugenia recibió cientos de comentarios por su osada sesión de fotos en blanco y negro desde el suelo, al costado de la cama. “¿Sos dólar o euro? porque real no sos...”, “Sos la más hermosa del mundo”, “Reina total y absoluta”, “Wanda copiándola en 3,2,1″, “¿Cómo es posible tu belleza?”, “Llamen a los bomberos porque me prendo fuego”, “Vi las fotos y me morí”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Cómo fue el reencuentro entre Rusherking y María Becerra

María Becerra y Rusherking se volvieron a cruzar luego de la escandalosa separación por supuestas infidelidades, en 2021. El reencuentro se produjo en medio de una colaboración masiva en la que aparecieron, además, Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK y FMK.

En una de sus últimas visitas a PH Podemos Hablar (Telefe), la joven había dicho que pese al engaño y la desilusión que se llevó, le deseaba lo mejor a su expareja. “Lo amé con mi vida, deseo que le vaya bien. Siento que el tiempo todo lo cura y creo que, al menos en mí, está la meta del día de mañana ser buenos amigos y poder compartir un café porque le tengo un enorme cariño. Deseo que le vaya bien en su carrera y que encuentre el amor”, sostuvo.

Después de varios meses de soltería, Rusherking rehizo su vida al lado de la China Suárez, aunque el romance no duró demasiado. Se distanciaron en abril de este año y la actriz quedó en shock, ya que todo marchaba viento en popa. Por su parte, Becerra se puso de novia con J Rei, que todos los días le demuestra cuanto la ama.

Fuente: TN