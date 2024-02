La fuerte acusación de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, contra Marcelo Tinelli

En las últimas horas, el nombre de Emanuel Noir , líder y vocalista de Ke Personajes, volvió a estar en el centro de la polémica luego de apuntar sin filtro contra Marcelo Tinelli en medio de una rueda de prensa .

El periodista que le hizo la pregunta, le recordó al cantante que una de sus canciones había sido simbólica para la pareja que conforman el conductor y Milett Figueroa. Sin embargo, el vocalista de la banda de cumbia fue tajante: "No me interesa esa persona, así de simple".

marcelo tinelli y milett figueroa

Al cantante le habían consultado sobre si tenía vínculo con Tinelli y le recordaron cuando el empresario televisivo había querido que participe de la apertura del Bailando 2023 (América TV), algo que finalmente no sucedió. A raíz de esa pregunta, Noir respondió picante: "No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan, en la cotidianidad, una forma falsa de manejarse".

Y explicó: "Entonces, prefiero ser una persona sincera, que va al frente y que no por este negocio, este micrófono o esa luz que me está alumbrando voy a crear un mundo de amistad con vos para que cuando esa cámara se apague vos a mí no me saludes ".

Las declaraciones de Emanuel dejó atónitos a los periodistas presentes, sin embargo antes de finalizar con su respuesta, compartió una reflexión de por qué no tiene interés de achicar distancias con el conductor.

"Fui criado de una manera de ser frontal y sincera. Si somos, somos y si no somos, no lo somos. Crucémonos por al lado y que todo siga igual, pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe", sentenció.

Emanuel Noir

Con información de Clarín