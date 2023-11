La Joaqui se sinceró sobre su dificultad para socializar: "Me cuesta un montón"

A pocos días de haber lanzado su colaboración con L-Gante, La Joaqui visitó a Migue Granados en Soñé que Volaba, no solo para hablar de Turro, sino para reflexionar a fondo sobre su forma de ser.

En primer lugar, reveló qué le gusta comer. “Me cuido naturalmente porque me gusta mucho la comida sana, tengo esa suerte”, contó la cantante urbana, remarcando que la comida rápida, también llamada “chatarra”, no va con ella.

Acto seguido, reveló que le cuesta mucho socializar con las personas. “Soy un desastre, mi vida social es quedarme en mi casa esperando tener contacto con la humanidad, me cuesta un montón”, cerró la cantante haciendo hincapié en que la mayoría piensa que es muy sociable, pero en realidad no.

La Joaqui en Olga

LA JOAQUI SE MOSTRÓ AGRADECIDA CON LA COMUNIDAD LGBTIQ+

Antes de cerrar, la cantante explicó por qué para ella significa tanto haberse presentado con su música en la Marcha del Orgullo.

“Es muy grande el lugar que me han dado acá. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo de amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto, y a veces no está de acuerdo con lo que nosotros mismos queremos ser. Así que es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sacada de otro pozo y que me den un lugar tan importante acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también”, sentenció.