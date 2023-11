La sensual frase que Luciano Castro le dijo a Flor Vigna la primera vez que hicieron el amor

Flor Vigna se separó de Nicolás Occhiato y encontró el amor rápidamente. Se enamoró de Luciano Castro , a quien se cruzaba todos los días en el gimnasio. En medio de los entrenamientos y una propuesta laboral fallida, apostaron al romance y la primera vez que tuvieron sexo fue mágica, según explicó la cantante tiempo atrás.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, pronunció en una nota con LAM en marzo del año pasado. Allí también se refirió a cómo la hacía sentir el galán a la hora de la pasión: “Él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Por último, Vigna expuso la impactante frase que pronunció Luciano cuando la vio completamente desnuda. “Me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común. Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad (19 años) pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, concluyó.

Fuente: Todo Noticias