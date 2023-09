Marcelo Tinelli le dedicó el Bailando 2023 a Silvina Luna: "Ojalá haya justicia en este país"

Después de los debuts de Flor Vigna con Jonny Lazarte y Marcos El Bicho Gómez junta a Anita Martínez en la pista del Bailando 2023 (América), Marcelo Tinelli encaró la despedida del segundo envío de esta nueva temporada y el ruido a su alrededor se volvió silencio. “Ayer, la verdad entre tanta vorágine no pude hablar de ella”, comenzó pronunciando el conductor con la voz un poco quebrada y mientras en la pantalla gigante a sus espaldas aparecía la cara radiante de Silvina Luna.

“Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla, de ser amigo de sus amigos y amigas también, de compartir un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y que dejó de estar...”, agregó Tinelli.

“ Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país . No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a ella le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola”, dijo después Tinelli en relación al panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), quien falleció el 17 de agosto, apenas catorce días antes de la muerte de la modelo, ambos operados por Aníbal Lotocki.

En ese sentido, el conductor agregó enfático: “Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos, lo que exigimos desde este medio es justicia”.

Asimismo, se excusó por el ruido que generó la omisión de la noticia de la muerte de la modelo, que participó de la edición 2017, en el debut de esta nueva temporada. “Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio del fragor, de todo lo que fue este primer día, esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho”, dijo Tinelli. “En algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano... y ya no hubo tiempo después”, se lamentó.

“Así que este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi”, anunció el conductor en el cierre de sus palabras, que fueron seguidas de una sonora ovación dedicada a Luna.

