Marcelo Tinelli y Milett Figueroa anunciaron como pasarán las fiestas de fin de año

Este sábado se llevaron a cabo los Martín Fierro de la Moda 2023 en la Usina del Arte y quien dijo presente fue nada más ni nada menos que Marcelo Tinelli. Pero en esta ocasión no asistió solo, sino que lo hizo acompañado de su nueva pareja, Milett Figueroa, la actriz peruana a quien conoció este año en la pista del Bailando 2023 y de quien aseguró haberse enamorado “a primera vista”.

En ese sentido y muy entusiasmado, Marcelo habló con Infobae en la alfombra roja y se mostró muy simpático, divertido, feliz y agradecido tanto porque los premios fueron transmitidos este año por América TV, actual canal donde se desarrolla como gerente de producción sino también por la presencia de su pareja, quien lo acompañó a esta premiación. Cabe destacar que el conductor se llevó dos estatuillas al finalizar la jornada.

De esta manera, tanto Marcelo como Milett mantuvieron un diálogo en exclusivo con Teleshow y dieron detalles de su relación: cómo tienen pensado celebrar las fiestas, la complicidad que existe entre ambos y los planes a futuro que vendrán.

—En Infobae queríamos a la pareja y los tenemos acá juntos en los Martín Fierro de la Moda. ¿Cómo están? ¿Cómo se prepararon?

— Marcelo Tinelli: Bueno, amo a Infobae, un beso grande a Daniel y a toda la gente de Infobae. Los amo siempre, felicitaciones por todos los premios que han ganado. Estamos muy felices, muy felices.

—¿Se pusieron de acuerdo para los looks de esta noche?

—Milett Figueroa: Yo te juro que no lo había visto, no le dije qué me iba a poner, era una sorpresa.

—MT: No me muestra nada, en eso es muy mala porque yo estoy desde las 3 de la tarde escribiéndole.

—MF: Estaba por mandarle la foto del vestido cuando estaba probándomelo, pero después me dije que mejor no...

—MT: Está mintiendo, siempre dice que me la va a mandar, “estaba pensando, estaba pensando” y van pasando las horas.

—MF: A las mujeres nos gusta verles la cara, el efecto sorpresa.

—Igual están combinados: tanto por el vestido de Milett como con el pelo de Marcelo

—MTi: Por el pelo puede ser (se ríen). Yo sabía que el de ella era de Claudia Arce, nada más. Ni los accesorios, nada.

— ¿Tienen algún plan para el verano?. ¿Pensaron algo, irse a algún lado después que termine el Bailando?

—MT: Primero estamos viendo el tema de las Fiestas, porque ella tiene toda su familia en Perú y yo tengo a mis hijos acá en Argentina también. Estamos viendo cómo unirnos de alguna manera, si en un lugar o en otro, estamos viendo eso primero. Después el verano nos va a encontrar trabajando, porque el programa sigue durante todo enero, así que tenemos que ver cuántos días se puede ir de viaje, cuándo no...

—Marcelo, ¿cómo viviste esta premiación en América con todo este gran despliegue que se armó?

—MT: Yo creo que América es el canal de los Martín Fierro, siempre lo digo. tiene siete Martín Fierro. Y yo, como director artístico del canal me parece maravillosa la producción que tiene América, creo que son ideales para este tipo de premios y si lo hace Liliana Parodi es garantía de que lo va a hacer bien.

En ese momento, se acercó Liliana Parodi, y se sumó a la charla con Teleshow.

—MT: Yo estoy orgulloso como director de contenidos de América por esta señora, a quien admiro profundamente, que tiene siete Martín Fierro hechos. Y ayer se lo decía a Susana (Giménez) y le mandé los videos hoy. 'Te lo perdiste', le dije. Si lo hace esta señora, va a salir con muchísima calidad porque es la uno por afano. Y además la gente de América tiene una vocación de hacer este tipo de cosas. Impresionante.

—Liliana Parodi: Desde las 7 de la mañana no duermen. Increíble el trabajo que se hizo acá.

—MT: Pero tiene que ver con ella. Ella se hace la humilde pero tiene que ver con esto.

—LP: Sí, pero ahora la estrella es él. Yo siempre lo quise tener en la pantalla.

—MT: Estamos juntos igual, ahora.

— ¿Les puedo pedir para cerrar un beso para la nota?

Sin responder, Marcelo y Milett se abrazaron y delante de las cámaras se dieron un romántico beso para confirmar la incipiente relación de complicidad y amor que los une, y que promete crecer con el correr del tiempo.

