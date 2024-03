María Becerra hizo un fuerte descargo por el 8M: "Somos un montón las que tuvimos historias de acoso"

María Becerra publicó un fuerte descargo en sus redes sociales por el Día de la Mujer. A través de sus historias de Instagram, la cantante concientizó sobre las situaciones que viven miles de mujeres a diario.

"Somos un montón las que tuvimos historias de acoso, abusos y tantas cosas más y nos quedamos calladas por miedo, nos escondimos con ropa grande para pasar desapercibidas", escribió la artista. Y agregó: "Somos un montón las que logramos superarlo, un poco rotas, pero seguimos".

Además, aprovechó para hablar sobre el machismo en la industria musical: "Fuimos muchas las voces de mujeres que ocupamos festivales, escenarios y premios, demostrando que somos compañeras, no competencia. Nos queda mucho por conquistar".

Para cerrar el mensaje, les pidió a sus seguidoras que no se queden calladas: "Seguimos en la lucha. No te calles. Hablá y gritá, que tu palabra importa".

Las manifestaciones de las artistas pop

Otras artistas que no dejaron pasar el 8M para manifestarse fueron Jimena Barón, quien mandó un saludo para las mujeres "que luchan todos los días", Lali Espósito, quien eligió postear "#8M" en Twitter.

Por su parte, Cazzu publicó la historia detrás del 8 de marzo y expresó que cada una debe concebir este día como más lo prefiera: como lucha como celebración, y Karol G, quien publicó un discurso propio con impronta feminista y sobre la presencia de las mujeres en la industria de la música y agregó: "Feliz día reinas".

El apoyo de María Becerra a Lali Espósito

Desde la postura de la sororidad, María fue una de las artistas que se manifestó en apoyo a Lali Espósito luego de los ataques que recibió de parte del presidente, Javier Milei.

Primero fue por redes sociales y luego en una entrevista, que la Nena de Argentina se posicionó a favor de su colega, a pesar de no acostumbrar a manifestarse políticamente en las redes.

"Yo no utilizo mis redes para un mensaje tan político directamente, pero sí la verdad que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona, me gusta cómo piensa, me encanta lo inteligente que es, y cómo habla, cómo se expresa, las cosas que dice. La verdad que comparto", expresó la cantante.

Fuente: TN