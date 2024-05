Karina La Princesita abrió su corazón y habló sobre su salud mental: "Convivía con una angustia sin fin"

En varias oportunidades, Karina La Princesita (38) ha hablado de sus batallas contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. En diálogo con Mirtha Legrand, la artista abrió su corazón y se permitió hablar sobre su salud mental.

Durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), Sebastián “El Pollo” Vignolo, Karina “La Princesita”, el Dr. Jorge Tartaglione y Lizardo Ponce, tocaron a fondo sus distintos problemas de salud física y mental.

Fue entonces que Karina tomó la palabra y contó: “A veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir por un lado que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro”.

La Chiqui, entonces, le consultó: “Tuviste crisis de angustia, ¿no?”. “Sí tuve. Puede que todavía no estoy recuperada del todo. Pero me estoy ocupando”, contestó la cantante.

Al indagar más, la conductora le preguntó en qué se basa su tratamiento, y Karina explayó: “Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también”.

“¿Qué sentías, Karina? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te molesta hablar de esto?”, volvió a insistir Mirtha. “No, para nada. Tengo muchos conocidos con respecto a la medicación que en su momento les recetaron alguna pastilla para dormir, dejaron de ir y la siguen consumiendo y yo entendí que es algo bastante particular”, respondió la artista.

Y siguió: “Gradualmente te va haciendo efecto, tarda en hacer efecto cuando te suben las dosis son pequeñas dosis y para dejarla no es 'ya estoy bien, la dejo'. Así como la subiste de a poco la vas bajando de a poco también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto con la psiquiatra de a poco”.

Sorprendida, la conductora quiso saber si, “en esas condiciones”, continuaba trabajando, y Karina contó: “Lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia que no tenía fin. En realidad la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos por encima de lo normal”.

Entonces, el Dr. Jorge Tartaglione acotó: “Yo les pregunto a ustedes, la fama a veces impacta mucho. Y si ves las últimas declaraciones de muchas personas jóvenes internacionales, es muy fuerte”. “En esta profesión si uno no tiene éxito sufre y si tiene éxito, sufre también”, sumó Mirtha.

“Pienso que tiene que ver con la vida que tuvimos, las heridas que tenemos, que no hemos sanado. La infancia es súper importante y está muy bueno hablar de lo importante que es el trato para con los chicos, hasta una edad en la que el chico se está formando, porque todas esas cosas que no parecen importantes, después cuando uno es adulto, las arrastra”, siguió la artista.

Y contó: “Pienso que en mi caso tiene mucho que ver con eso. Lo que tiene la profesión es uno termina siendo como el payaso, que tiene que estar siempre entregando alegría y haciendo alegrar a la gente cuando por ahí no te sentís así, entonces puede que eso genere más presión, más angustia”.

Los invitados de La Noche de Mirtha. Instagram

“Y a esa presión hay que sumarle la opinión de la gente que si ve que vos tenés todo eso, es como si no tuvieses derecho a sentirte mal porque sos un desagradecido, porque hay gente que no tiene lo que vos tenés. '¿Cómo vos te vas a sentir así?'”, contó Karina.

Y cerró, contando sobre sus crisis de salud mental: “Previo a escena me pasó, me ha agarrado ataques de ansiedad y no parar de temblar y decir no voy a poder y de repente suena la banda y yo me tenía que subir. Me subí y me olvidé y se me fue. Es como magia cuando vos podés dedicarte a hacer lo que amas, de repente se te va y bajás y seguís con los mismos problemas. Pero me pasó previo a subir a un escenario”.

Fuente: Clarín