Flor de la V respondió a las declaraciones homófobas de Nicolás Márquez y se largó a llorar en vivo

Hace unos días, el escritor Nicolás Márquez , autor del libro Milei, la revolución que no vieron venir, habló sobre la homosexualidad y planteó que es una “conducta insana y autodestructiva” . A raíz de estas declaraciones, el director de Fundación “Sí”, Manuel Lozano, hizo un fuerte descargo y reveló que “pedía por favor no ser gay”.

La carta abierta del activista se viralizó y, en ese contexto, Flor de la V abrió su corazón este jueves al aire de Intrusos, donde no pudo contener su llanto al recordar lo que le tocó vivir.

“Me miré al espejo y dije 'no puedo más, no me importa perder a los seres queridos'. Una persona que te quiere no te hace eso. Una persona que te quiere te abraza. Una persona que te ama, una familia que te ama te contiene, no te echa a la calle como si fueras basura... Me sequé las lágrimas, me puse una pollera, agarré mi cartera, cien pesos, y me fui a buscar mi futuro”, comenzó contando sobre uno de los días bisagras en su vida.

Conmovida por el camino recorrido, sumó: “No tenía nada y hoy estoy acá”. “No solo construí una carrera, una profesión, logré entrar a la televisión argentina con todo lo que eso significaba en una época nefasta... trabajé, me compré mi casa, me enamoré, encontré a una persona que me ama hace más de 26 años”, agregó sobre Pablo Goycochea, su esposo.

Quebrada en lágrimas, la conductora continuó: “Me enamoré cuando todo el mundo me decía que era imposible que eso me suceda... conocí una persona que me ama, que nos tomamos de la mano, nos besamos en la calle y dije 'esto es la vida', después de haber sido ocultada por un montón de otros hombres, que también quebraba mi autoestima porque sentía que no merecida ser amada por otros y sin embargo no, conocía a una persona que sí estaba orgullosa de estar conmigo”.

LA EMOCIÓN DE FLOR DE LA V POR HABER SUPERADO LAS CRÍTICAS HOMÓFOBAS

“No solamente me enamoré, formé una familia cuando me decían que eso era imposible ¡No! le demostré a todo el mundo que sí, que soy merecedora, que todas las personas como yo somos merecedoras de enamorarnos, de tener un trabajo digno, de tener una familia y de tener hijos hermosos que me aman. Todos los días de mi vida mis hijos vienen a despedirme diciéndome 'mamá, te amo'”, añadió de la V, con la voz quebrada.

Por último, cerró: “Que nunca te hagan creer que no sos merecedor o merecedora del amor, de construir una vida digna como nos merecemos todos. No escuchemos este tipo de discursos. Luchemos contra eso porque les juro que en un momento en que en mi vida todo era 'no', yo los convertí en 'sí'”.

