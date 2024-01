Rolando Barbano reveló si está en pareja con Marina Calabro y descolocó a todos

Desde hace un par de semanas el nombre del periodista Rolando Barbano es relacionado al de Marina Calabró , luego de que la propia Iliana Calabró lo vincule con su hermana. Ambos salieron a desmentir los rumores, pero la visita de él al ciclo de Mirtha Legrand hizo que la conductora ponga el acelerador.

“Rolando, ¡te tengo que preguntar!”, arrancó la Chiqui, despertando risas al conocer hacia donde iba a apuntar. “¿Salís con Marina Calabró?”, disparó, haciendo que el periodista lance un divertido comentario.

“Quién pudiera, ¿no?”, exclamó, risueño para después hablar de su vida personal y su reciente soltería.

“La realidad es yo de mi vida privada no hablo”, empezó diciendo.

“Estoy separado hace poco tiempo, tengo dos hijos. Mi hijo Rocco de 10 años y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate”, aseveró, intentando salir del tema... ¡pero la animadora volvió a arrinconarlo en el brindis del final del programa!

“No me deje con la duda, Barbano. No puedo dormir, estoy desde hace una semana que no duermo. Por sí o por no”, se despachó, filosa. “La voy a dejar con la duda”, dijo.

Fuente: Ciudad Magazine