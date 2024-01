Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro y lo mandó a entrenar el cerebro

Pese a que Sabrina Rojas y Luciano Castro mantienen una excelente relación, la actriz se indignó con su ex por una actitud que el actor tuvo con Fausto, el hijo menor que tienen en común.

“Ella está haciendo temporada en Carlos Paz y Luciano en Mar del Plata. Era el cumple del hijo. Hacía 20 días que Luciano no veía a los chicos por esta logística que tienen los dos por estar en lugares distintos y cuando llegó Sabrina con los hijos la estaban esperando con un asado, festejaron con los chicos y demás, y Luciano ya tenía planes”, contó este martes Maite Peñoñori al aire de LAM (América) sobre el motivo del enojo de Rojas.

Dejando en claro que no se trata de especulaciones, Rojas subió una historia con un dardo para su ex. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también”, compartió citando a Shakira en sus historias de Instagram.

La periodista siguió relatando cómo se desarrolló la interna familiar: “Las fiestas no las pasó con ellos tampoco. Las pasaron con Sabrina (los chicos). Lo que enojó un poco a Sabrina fue que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro y que Luciano también está libre, pasara toda la tarde y la noche con los chicos, y tenía un plan con amigos. Tenía un asado con 15 o 20 amigos tipo surfers”.

“Tenía ese plan y no lo canceló. Decidió seguir adelante con ese plan y no compartir la tarde esa que tenía libre porque después tiene teatro”, agregó Peñoñori. En ese sentido, Ángel de Brito acotó: “Es el típico bolonqui de padres separados en distintas ciudades, pero bueno, lo que factura Sabrina es que los hijos van para allá y él no los ve”.

A su vez, la panelista destacó que Castro sabía que Rojas iba a llevar a los nenes: “Era la logística que tenían como armada y ella pone esa historia”. “Hoy él estuvo en la playa con los chicos”, cerró la angelita.

Fuente: Todo Noticias