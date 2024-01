Wanda Nara habló de Evangelina Anderson y China Suárez: la dura y terrible respuesta que brindó

Una vez más, Juariu puso en aprietos a una de las invitadas de Rumis, el canal de streaming donde trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Zaira Nara. En esta oportunidad, fue Wanda Nara la que debió responder una picante pregunta.

“Estás en el medio del mar y te encontrás que por un lado se encuentra Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvás?”, quiso saber la influencer, ante la atenta mirada de todos sus compañeros.

Fue entonces que la hermana de Zaira consultó si solo podía salvar a una y, ante la reacción de todos, se justificó: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”, lanzó. Y cerró, picante: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo y después la vida las hunde solas ”.

ANA ROSENFELD REVELÓ EL MOTIVO DE LA LLEGADA DE WANDA NARA A LA ARGENTINA Y HABLÓ DE SU SALUD

En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo 'Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada'. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”.

Fuente: Ciudad Magazine