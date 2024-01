Lo mataron a puñaladas, montaron una escena y confesaron 9 años después: el trágico crimen de Canserbero

Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero, fue un famoso rapero de Venezuela y uno de los exponentes del rap independiente con mayor repercusión en Latinoamérica . Entre la madrugada del 19 y 20 de enero del 2015, su cuerpo fue encontrado al costado de un edificio céntrico de la ciudad de Maracay. Durante muchos años se creyó que se había arrojado de un décimo piso después de matar a su productor, pero la verdad salió a la luz y se comprobó que fue víctima de un crimen atroz perpetrado por Natalia Améstica, su exmanager .

La causa fue reabierta por última vez en 2023 por el fiscal general Tarek William Saab ante las sospechas de que la teoría del suicidio no era cierta. El representante del Ministerio Público Fiscal en ese entonces estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo y escuchó los reclamos de los familiares de Canserbero, que aseguraban que había una historia oscura detrás, marcada por la corrupción y la perversidad.

“Desde que la Justicia cerró la causa en 2015, siempre me puse la meta de saldar esta deuda, y creo que he cumplido. La investigación avanza cada día y tenemos que acelerar el proceso, tenemos que hacer justicia, porque Canserbero no solo fue asesinado físicamente, sino también moralmente. Lo colocaron como un asesino, un loco, un esquizofrénico y extremadamente violento. A partir de la reapertura del caso, ya no hay una mancha en su nombre”, expresó el fiscal.

CANSERBERO, VIDA Y MUERTE: DEL HOMICIDIO/SUICIDIO, AL CRIMEN POR DINERO

Antes de su muerte, Canserbero venía de realizar una gira por Argentina y Chile, donde repasó sus discos “Vida” y “Muerte”. En sus presentaciones siempre estuvo acompañado por su socio y amigo, Carlos Molnar, y la novia de éste, Natalia Améstica, quien estuvo involucrada comercialmente con el rapero junto a su hermano Guillermo. “Canserbero quiso alejarse de los Améstica, quería trabajar con otra disquera y relanzar su vida artística con Molnar. Natalia siempre estuvo celosa del vínculo que tenía con su pareja”, puntualizó Tarek William Saab.

El día del supuesto suicidio, Canserbero y Carlos Molnar estaban en el departamento de Natalia Améstica en el edificio Camino Real, ubicado en Andrés Bello, en Maracay. Según la reconstrucción del hecho, la muerte de las víctimas se produjo el 19 de enero a la noche, pero los cuerpos fueron encontrados la mañana del 20 de enero. “Améstica llamó a su hermano y se tomó el tiempo de modificar la escena del crimen para que parezca que Canserbero se quitó la vida después de asesinar a su amigo en medio de un ataque de esquizofrenia”, dijo el fiscal.

Un vecino fue quien encontró el cuerpo de Tirone, que estaba tirado sobre la vereda, con golpes en su cara, boca arriba y con los pantalones bajos. El hermano de Natalia fue el que se encargó de hablar con la prensa y brindó una versión distinta a la que actualmente se conoce: dijo que Canserbero asesinó a su amigo, se dirigió a la cocina y, en un acto de desesperación, se suicidó lanzándose por la ventana.

El caso fue cerrado por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como Policía Técnica Judicial de Venezuela. “El caso, en lo personal, lo reabro dos veces, la primera vez a instancias de sus dos hermanas y a pedido de su última pareja, en marzo del año 2015, un mes y medio después de haber ocurrido el hecho. El cargo que tenía en ese momento era defensor del pueblo y solicité al Ministerio Público Fiscal General de la época que me apoyase en esa reapertura. Pedí 10 diligencias, la más importante era la exhumación, para probar que él había sido asesinado antes de que sea lanzado por la ventana”, explicó el actual fiscal general.

Para llegar a esa conclusión, explicó: “Primero vi una foto que aparecía un lado de su rostro diferente a donde él cae, que estaba totalmente desfigurado, sin dentadura y con fractura que no correspondía a una caída. Otras de las razones por las que sospechaba era la supuesta esquizofrenia, ya que no fue diagnosticado jamás y los propios familiares me refirieron que no sufria de esquizofrenia. Por otro lado, como penalista me resultó extraño que una persona que se suicida en medio de un ataque se tomara el trabajo de quitar ocho romanillas de la ventana. El testimonio del hermano de Natalia era que Canserbero había roto los vidrios cuando se arrojó, pero los vidrios no estaban rotos”.

La versión de Améstica era que ella presenció una pelea entre Canserbero y Molnar, que al rapero le agarró un “brote psicótico” por el cual agarró un cuchillo y apuñaló 17 veces a su amigo. Mientras eso sucedía, ella declaró que estaba “adentro del baño” y que se metió para “fijarse en internet cómo frenar un ataque de esquizofrenia”. No llamó a la policía, ni a la ambulancia.

A la mañana siguiente del asesinato, la noticia de la muerte del músico fue un escándalo nacional, que luego repercutió en gran parte del mundo, ya que el rapero tenía injerencia en distintos países. Era aclamado en Argentina y sus canciones se escuchaban por YouTube. Sin embargo, en diciembre del 2015 la causa fue cerrada. No había nada para investigar.

CRIMEN, CORRUPCIÓN Y ENCUBRIMIENTO: ASÍ FUE EL ASESINATO DE CANSERBERO

El 1 noviembre del 2023, el Ministerio Público Fiscal reabrió la causa. Saab radicó el expediente en Caracas y ordenó 125 medidas de prueba, entre ellas una inspección técnica del departamento donde ocurrió todo, un levantamiento planimétrico, un cálculo de la caída libre, pidió entrevistar a testigos y familiares, una exhumación de los cuerpos, una prueba de luminol y una reconstrucción de la huella plantar. “Independientemente de que pasaron muchos años, hay rastros que se pueden obtener”, afirmó el fiscal.

“Tomé la decisión de reabrir la causa como yo investigo las cosas, a mi manera, y dije 'vamos a empezar de cero'. Designé a una fiscal y tenemos un gran equipo con el cual venimos trabajando, como una dirección de apoyo con psiquiatras, psicólogos, forenses. No me voy a apoyar con ningún órgano auxiliar”, aseguró Saab. La desconfianza del funcionario tiene que ver con una serie de irregularidades que hicieron que la investigación se dé por concluida en un principio.

“Cuando fuimos a buscar el expediente, lo tenían tirado en un cajón, olvidado, y no había sido digitalizado. Por suerte pude examinarlo a fondo y encontré un dato clave: en una de las fotos forenses vi que Canserbero tenía puñaladas en su cuerpo, algo que no fue incluido por la patóloga en su informe final”, explicó. Otro de los datos fundamentales fue la huella plantar que estaba entre los documentos: “Decía que era de Canserbero, pero la medida era de 37.5, cuando él calzaba 42″.

Con todas las pruebas sobre la mesa, el fiscal mandó a detener a los Améstica y los imputó por “obstrucción a la Justicia”. Una vez en la cárcel, Saab puso contra las cuerdas a los acusados, hasta que finalmente confesaron. “La fase decisiva fueron los días de los interrogatorios que hice personalmente en presencia de fiscales y la defensa pública. Me trasladé al lugar de reclusión y les mostré todas las pruebas que había recolectado. Les dije que me estaban ocultando la verdad y le enumeré las razones por las que desconfiaba de ellos. Con eso, les dije que tenían la oportunidad de cooperar con la justicia. Y así fue”, contó.

La madrugada del 20 de diciembre, Natalia y Guillermo Améstica confesaron todo. En sus declaraciones, Natalia admitió haber asesinado a puñaladas a Canserbero y a Molnar por un rencor hacia el rapero luego de que ambos tuvieran conflictos en torno a sus giras por Chile y Argentina, las cuales ella dijo que había organizado.

En las audiencias posteriores, los acusados dieron detalles de lo que pasó esa noche en Maracay y revelaron quién los encubrió. “Natalia contó que drogó a Canserbero y a su novio con alplax, un ansiolítico. Le puso 20 pastillas en una jarra caliente de té y se los dio de tomar. En menos de 5 minutos, los dos se quedaron dormidos. Primero apuñaló a Molnar en la yugular, él cayó ensangrentado al piso y le dio otra puñalada en el brazo y una en la espalda. Después fue hasta el sofá donde estaba Canserbero y lo apuñaló dos veces”, dijo Saab sobre el crimen.

Tras el crimen, la mujer llamó a su hermano Guillermo para que la ayudara a tapar el asesinato. “Él es tan psicópata como su hermana, porque en vez de ayudarla con la Justicia, lo que hizo fue buscar a un amigo, funcionario policial, que llamó a otros oficiales. Les dio mil dólares a cada uno para convertir el homicidio/suicidio en una pelea mortal”, refirió.

“Primero golpearon a Canserbero con un objeto contundente, pareciera ser un tubo con el que le dieron una brutal golpiza, lo cambiaron de ropa y lo arrojaron por la ventana. Después, a Molnar lo apuñalaron 17 veces cuando ya estaba muerto, para simular que el rapero lo había matado con saña”, explicó el fiscal. Pero la cadena de encubrimiento no terminó ahí: “Cuando llegó la policía que había llamado el vecino, varios oficiales subieron al departamento, notaron que hubo una alteración de la escena del crimen y luego otros oficiales le pidieron a los acusados 10 mil dólares para arreglar el expediente”.

Actualmente hay 7 detenidos: los hermanos Améstica como autores materiales, la patóloga que encubrió el hecho, tres policías del CICPC y el jefe de seguridad de la productora musical que tenía a cargo Natalia. Además, la fiscalía confirmó que hay otras 5 personas que están prófugas, entre ellas dos fiscales que intervinieron en la causa que se cerró en 2015 y tres policías más.

Este caso fue controversial y generó dudas en torno a la investigación. Marcada por la corrupción, ahora parece que está encarrilada y que las pruebas son contundentes. “Afortunadamente, los crímenes de homicidio no prescriben. Yo reabrí la causa por un reclamo de los familiares y una duda que siempre tuve. Mucha gente creyó el cuento del suicidio/homicidio y se lanzaron versiones públicamente que yo no estaba de acuerdo. Pasaron los años y mantuve contacto con los familiares de Canserbero. Yo con mis redes son muy activo y tengo que destacar que los seguidores no dejaron ni un día de escribirme para pedirme que investigue qué pasó”, dijo Saab.

Además, Saab reconoció que se puso el caso al hombro por una cuestión personal. “Yo sentí en lo personal que tenía una deuda con la familia y con el propio Canserbero. Lo conocí personalmente en 2013, en un estudio de tatuajes de un hombre llamado Young Miko Moreno. Compartí como una hora con él y pude observar a una persona pacífica, tranquila, tímida. Después se despidió muy afable, nada comparable con la tesis de una persona violenta, depresiva y mucho menos esquizofrénica”, sostuvo. Con el paso del tiempo, toda esa teoría que destruyó la reputación del músico se diluyó.

Consultado sobre el móvil que motivó a Natalia Améstica a cometer el doble homicidio, el fiscal aseguró que fue económico. “Ella sostiene que financió con su dinero una gira de 6 conciertos, dos en Argentina y 4 en Chile. Dice que en 2015 pagó los pasajes de la logística y que invirtió 6 mil dólares. El día del crimen le reclamó a su pareja un porcentaje por haber hecho parte del trabajo, pero él se lo negó. Canserbero también la expuso y le dijo que no quería tenerla como socia y que no quería verla en sus presentaciones”, detalló Saab.

Incluso, los familiares de Canserbero sostienen que Natalia lo acosaba, que quería estar cerca de él y quería ser su amiga, pero principalmente su socia económica. “Es una persona psicópata y tenía una relación conflictiva hasta con su pareja. Las pericias determinaron que sufre de trastornos de personalidad y estuvo con tratamiento psiquiátrico, medicándose hasta el 2009. Tenía una obsesión con él y estaba celosa de la relación que tenían ambos”, agregó.

“Yo me comprometí y tengo que saldar esta deuda, y creo que he cumplido. Tenemos que acelerar el proceso, tenemos que hacer justicia, porque Canserbero fue asesinado físicamente y pretendieron asesinarlo moralmente también. Lo colocaron como un asesino y esquizofrénico pero, a partir de la apertura del caso, el número de seguidores que tiene ha crecido, recobrando su prestigio. Hoy, ya no hay una mancha en su nombre”, cerró.

Fuente: Todo Noticias.