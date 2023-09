Adep denuncia que hubo descuentos en salarios de docentes que no continuaron con el paro

Los docentes de Jujuy percibieron sus salarios correspondientes al mes de agosto este viernes 8. Los educadores registraron descuentos por los días de paro en junio y julio, tal cual lo había anunciado el Gobierno provincial. Desde Adep, el gremio que nuclea a los maestros, denuncian que algunos docentes que sí habían regresado a clases en los plazos previstos también tuvieron reducciones en sus haberes .

“Hemos podido constatar muchos casos de compañeros y compañeras a quienes se les ha descontado, incluso hasta docentes que habían regresado a sus lugares de trabajo aquel 26 de junio, y a otros que están en uso de licencia”, indicó al respecto Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato.

En diálogo con Canal 7, la gremialista reafirmó que los días 18 y 19 de septiembre impulsarán una medida de fuerza de 24 horas, en reclamo a los descuentos. El pedido de que no se consideren los días de paro en las liquidaciones salariales es sostenido por Adep, aunque las autoridades provinciales informaron en reiteradas oportunidades que los días no trabajados no iban a ser abonados.

“El Congreso, en función de los mandatos de las asambleas, había condicionado esta medida de fuerza al descuento de los días de paro y efectivamente así sucedió”, recalcó Vélez.

Silvia Vélez, titular de Adep

En cuanto a cómo continuarán las acciones del sindicato, planteó: “lo iremos charlando con los compañeros, iremos viendo cómo va avanzando también toda esta situación y, de acuerdo a eso, iremos tomando las definiciones. Pero ya el Congreso se había expedido en que iba a tener progresividad”.

Por otra parte, Vélez hizo mención a la negociación paritaria. “Hemos cursado las notas pidiendo la convocatoria del mes de septiembre y todavía no hemos tenido respuesta al respecto. Ojalá que podamos sentarnos y dialogar de algún incremento salarial, que es lo que estamos esperando los docentes”, expuso.

Por último, se refirió a la situación a nivel país. “Tuvimos novedades de las paritarias nacionales, lo que más nos va a impactar en los salarios es el Fonid, el Fondo de Incentivo Docente”, adelantó.

PARITARIA SALARIAL DOCENTE NACIONAL

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y los cinco gremios docentes con representación nacional, CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, firmaron un nuevo acuerdo en el contexto de la paritaria, que aumentará el salario mínimo garantizado a partir de septiembre para todos los maestros del país.

El convenio, que se alcanzó en la reunión realizada este viernes y contempla un aumento escalonado Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado (SMNDG), llevará al salario inicial a los 220 mil pesos en octubre y a los 250 mil en diciembre.

Además, indicaron fuentes oficiales, prevé un aumento de 7.500 pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que quedará en 28.7000 pesos desde septiembre.

Tras el acuerdo, que había sido anticipado por Perczyk a mediados de semana, el funcionario nacional destacó la firma con los gremios y manifestó que el «compromiso» de su cartera “fue siempre que el salario no pierda frente a la inflación”.