Educación sobre el pedido de reintegro de los días de paro docente: "El día que no se trabajó no se paga"

Luego de que Adep advirtiera que hará paro por 48 horas si el Gobierno descuenta los días de huelga, desde el Ministerio de Educación de la provincia aclararon que no se abonarán los días no trabajados.

“Se les paga todo que está acordado en la mesa de diálogo y de paritarias planteados en este tiempo transcurrido. No hubo acuerdos definitivos pero está la voluntad del Gobierno de la provincia en seguir dialogando y seguir pensando de esa mirada en que la educación todos deben ganar”, manifestó el viceministro de Educación, Julio Alarcón, en el programa Detrás de las Noticias que se transmite por Canal 7.

“No está firmado en ninguna acta de las mesas paritarias el pago de los días de paro. Está establecido que el día que no se trabajó no se paga. Lo que si se hizo estos días, es el reintegro progresivo mal realizados. Por eso desde el Gobierno se tomó la desición de descontar los días de paro en tramos, no de forma total”, agregó.

Además, adelantó la actualización del piso salarial, “hemos palnteado la necesidad de llegar a actualizar el piso salarial mínimo ahora en septiembre con los salarios de agosto llegar a los $210 mil pesos, siendo una clara muestra de superar la pauta nacional. Con este incremento de 10 mil pesos mensuales, y luego poder llegar a octubre a $222 mil, y en noviembre a $232 mil de piso salarial mínimo”.

“Obviamente que en el transcurso se van a dar las discusiones salariales pero quiero insistir que nuestra intención como Ministerio es respetar a raja tabla todos los reclamos pero debemos contextualizar las negociaciones a un contexto inflacionario imparable, por lo que por más que elevemos el piso salarial y lleguemos a elevar el básico, en este proceso, es imposible cubrir la necesidad e igualar lo que se demanda permanentemente que es la canasta básica alimentaria”, manifestó.