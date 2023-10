Búsqueda de María Luz Herrera: allanamientos, testimonios y secuestro de nuevos elementos

La búsqueda de María Luz Herrera llegó a la provincia de Chaco donde hay dos hombres detenidos ya que conocerían a la joven y habrían tenido contacto con ella. La investigación actualmente se centra en un posible femicidio .

El fiscal Gustavo Valero de la localidad de Saénz Peña que lleva a cabo el caso dialogó con el programa "El Puente Informativo" de AM630 sobre el avance de la búsqueda y confirmó que en horas del mediodía se realizó un nuevo allanamiento en la localidad de Villa Angela, de donde los detenidos son oriundos y reside el padre del joven que sería novio de María Luz.

"Secuestramos la camioneta del padre, tenemos elementos para peritar y buscamos un elemento que nos pueda relacionar con la causa. También, se trabaja con la bajada de cámaras de la zona y es lo que tenemos hasta el momento", explicó y también, aseguró que obtuvieron una declaración testimonial por parte de un vecino de otro departamento.

Valero, comentó que el vecino brindó detalles claves en cuanto a la existencia del gato que era la mascota de Luz. El joven detalló que el lunes posterior al fin de semana largo de este mes "el gato se encontraba dando vueltas por la calle, se quería meter en su departamento. En un momento le golpea la puerta en donde residía el detenido y no le contestaban, luego lo llama por teléfono y le reclama que se haga cargo del gato a lo que le contesta que era de la calle negando su existencia. Además le envía un WhatsApp al vecino en donde solicitaba que se encarguen del gato". Tras una serie de investigaciones, se determinó que el felino pertenece a Herrera porque "tenemos vides y documentación que abala que es propiedad de la joven".

Cómo inició la investigación en Chaco

"El día sábado, el Juzgado Federal de Salta hizo un allanamiento en el departamento por trata de persona y encontraron otros elementos que podrían sugerir la asistencia de otro delito por lo que solicitaron la colaboración de científica", aseguró Valero. Tras el hallazgo de estos elementos, se solicitó la presencia del fiscal en la escena por lo que pidió la incompetencia de la fiscal Paula Gallo, por lo cual él continúo con la investigación.

"Al día siguiente, firmé la lista en donde se declara incompetente Gallo. Luego ordené la admisión y el traslado a Sáenz Peña junto a los efectos secuestrados", explicó.

El fiscal, indicó que no pudo determinar si se trata de un femicidio u otro hecho ya que el día que el día del allanamiento en el departamento no ingresó porque "no era mi caso y posteriormente el departamento estaba revuelto".

Informó, que a los detenidos se les asignó abogados defensores y ordenó un nuevo allanamiento en el departamento "para incorporar nuevas pruebas".

En el operativo que tuvo lugar en primera instancia, se encontró prendes de la joven y su teléfono celular que según la abogada de la madre Natacha Freijó, estaba en posesión del padre.

Desaparición de María Luz Herrera: "La hipótesis es un posible femicidio"

Natacha Freijó, abogada de la madre de María Luz habló en el programa "La Mejor Mañana" de AM630 y comentó desde el inicio como fue la desaparición de la joven jujeña.

"La familia se da cuenta que cerró sus cuentas sociales, su billetera virtual y tiene bloqueado el celular. El 9 de octubre actuó el Cindac con una investigación sumaría a cargo del fiscal Alejandro Bosatti. Luego se supo que la joven compró un pasaje a Corrientes desde Salta, pero se bajó en la localidad de Roque Sáenz Peña en Chaco en donde el último impacto del celular fue el 1 de octubre. "La madre radicó la denuncia en la Unidad fiscal de Salta porque se sospecha además de un delito de trata de persona y en la investigación se percata que podría tener relación con un hombre oriundo de Chaco", explicó.

A raíz de la denuncia que se radicó en Salta, intervino la doctora Paula Gallo que lanza una serie de medidas "a dos domicilios en Roque Sáenz Peña de dos personas que serían padre e hijo". En base a los datos de investigación se decidió cambiar la competencia y pasó a intervenir los Tribunales Ordinarios de la Justicia de Chaco a cargo del fiscal de turno Rafael Varelo que ordenó la detención de estos hombres Darío Esequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda y "en el día de hoy se iban a llevar a cabo otras medidas".

En relación a la investigación por trata de persona, Freijó aseveró que no tomó relevancia esa hipótesis porque no cambió al jurisdicción. "Ese delito lo investiga la justicia federal y actualmente solo interviene la justicia provincial, así que la hipótesis es un posible femicidio ", indicó y explicó que todo está sujeto a investigación.

Se encontraron prendas de vestir y un gato que responde a nombre de "Naty" y pertenece a la joven y "hubo declaraciones contradictorias de los detenidos por lo que siguen demorados". Según los dichos de la madre de María Luz, la joven nunca se separaba de ese animal.

Ante esto, los efectivos cotejaron fotos de la mascota de la joven y determinaron que se trataba del mismo animal, propiedad de la María Luz. El dueño del departamento dijo que se trataba de un gato callejero.

Relación con el joven detenido

"Creemos que el joven detenido, Esequiel Godoy habría tenido algún tipo de relación con María Luz y es lo que se investiga", precisó la abogada y confirmó que el padre fue demorado, porque tenía un celular de la joven.

La jujeña vive con su abuela en el barrio Los Perales en el momento que desapareció. Anteriormente había vivido un tiempo en Buenos Aires y su madre se radica en Salta junto a sus hermanos.

Por último, destacó que junto con el doctor Bosatti se está articulando la investigación lo más que se puede para "colaborar en la investigación en Chaco".