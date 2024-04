Cobro extra por cargar combustible en Salvador de Jujuy: continúan las reuniones para consensuar su aplicación

En medio de la controversia originada por el cobro extra cada vez que los jujeños carguen combustible y GNC, el Concejo Deliberante de San Salvador declaró que el nuevo impuesto municipal a los combustibles líquidos aún no se está aplicando y continúan las conversaciones con diferentes sectores para consensuar.

Lisandro Aguiar, señaló que la ordenanza que aprueba dicho impuesto fue aprobada y enviada al Departamento Ejecutivo, donde se espera que se trabaje en su reglamentación.

“Seguimos buscando los consensos y los acuerdos necesarios. El Departamento Ejecutivo tiene la ordenanza en su poder, seguramente habrá algunos idas y vueltas con los distintos actores a fin de que se pueda hacerla de la mejor manera posible”.

Por otro lado, destacó que si bien actualmente no se realiza el cobro extras, si se dio un impuesto ordenado por el Gobierno Nacional, “ese se destina en parte a subsidiar el transporte del área metropolitana de Buenos Aires, pero no se está pagando ningún tipo de tributo municipal de los que no estaban establecidos”.

La nueva tasa generaría recursos significativos para la realización de obras de infraestructura vial, bacheo, repavimentación, y otras mejoras que contribuyan a la calidad de vida de los ciudadanos.