Cortarán el tránsito en calles del centro de San Salvador de Jujuy por las elecciones Paso

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó las medidas de tránsito dispuestas en razón de llevarse a cabo el próximo domingo 13 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

La Secretaria de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, comunicó que ante requerimientos del Tribunal Electoral se determinaron las siguientes modificaciones:

Viernes 11 de agosto

A partir de las 18 horas: despeje y restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Ítalo Palanca en toda su extensión. En tanto a partir de las 00:00 del día sábado 12 de agosto se realizará el corte total en el mencionado tramo, hasta que finalice el traslado de las urnas.

Sábado 12 de agosto

A partir de las 22:00 horas: cortes de tránsito en intersección de San Martin esquina Senador Pérez; Belgrano esquina Senador Pérez; San Martin esquina Patricias Argentinas y Ramírez de Velazco e Independencia. Hasta la finalización del acto eleccionario.

Domingo 13 de agosto

A partir de las 6 horas: despeje en las arterias comprendidas entre el radio de los cortes mencionados del día sábado. Hasta la finalización del acto eleccionario.

Por tal motivo, solicitaron circular con la máxima precaución y prestar especial atención a la señalización y personal apostado a tal fin.

PASO 2023: el transporte en San Salvador de Jujuy no será gratuito

A pesar de que el Gobierno Nacional haya indicado el pasado jueves en el Boletín Oficial que el transporte será gratuito tanto para las elecciones PASO como así también para las Generales, en Jujuy la disposición no alcanza al transporte urbano de pasajeros de la capital.

Bajo el argumento de “facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios”, el único servicio de transporte que será gratuito en Jujuy es el de media distancia.

Pablo Giachino, Secretario de Transporte de Jujuy, dialogó con Canal 7 y explicó que no van a adherir al decreto que se ha publicado en el Boletín Oficial acerca de la gratuidad del transporte.

“Hemos tratado de averiguar, hemos estado en contacto con la gente del Ministerio de Transporte, cuál iba a ser el criterio de distribución del dinero, todavía no estaba muy bien definido, así que la decisión ha sido no adherir porque el monto que ellos ofrecen, digamos, a cambio de este servicio es insuficiente, no estaría cubriendo ni siquiera el costo del combustible”, indicó Giachino.