Declararon "Ciudadana distinguida" de San Salvador de Jujuy a la ciclista Agustina Apaza

Declararon “Ciudadana distinguida” de San Salvador a Agustina Apaza, ciclista jujeña de destacada trayectoria a nivel local, regional, nacional e internacional por su labor deportiva y su compromiso con dejar bien alto el nombre de Jujuy. A comienzos de octubre obtuvo una medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

En una ceremonia en el Concejo Deliberante de la ciudad, se hizo entrega de la minuta que reconoce a la atleta y funcionaria municipal. En ese sentido, el intendente Raúl Jorge expresó: “gracias al Concejo Deliberante por el reconocimiento a una gran amiga, una persona que trabaja con nosotros en el municipio todos los días en una tarea rígida y dura pero con esa visión de esfuerzo, de campeona“.

“Para nosotros es un verdadero honor tener una persona que no sólo es una buena funcionaria y técnica sino una gran amiga que nos hace quedar muy bien afuera y es nuestra campeona por eso tenemos el deber de realizar homenajes constantes en vida a quienes nos hacen quedar bien en el deporte”, planteó el jefe comunal.

Reconocimiento a Agustina Apaza

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, explicó sobre la determinación: “decidimos declarar a Agustina Apaza 'Ciudadana distinguida' por la tarea deportiva que realiza haciendo quedar siempre tan bien a Jujuy a nivel internacional. Y los que tenemos el placer de conocerla también destacamos su tarea profesional y su calidad humana; por eso es un verdadero honor declarar y entregar esta minuta valorando como muestra su profesionalismo y su voluntad de soñar con una ciudad mejor”.

Reconocimiento a Agustina Apaza en el Concejo Deliberante

Con mucha emoción, la ciclista declaró estar “muy agradecida al Concejo y a cada uno de los concejales por la iniciativa, y por supuesto al intendente por estar presente. Más que nada estoy muy emocionada porque es un gran reconocimiento. Muchas veces no es sólo un resultado sino toda una trayectoria. Estoy feliz de aportar un granito de arena para que el deporte tome mayor importancia sobre todo el deporte individual y el deporte federado que no se conoce mucho sobre eso. Quiero dejar el mensaje de que no se den por vencidos sino que sueñen en grande porque que se puede. Que no se rindan y que trabajen con mucho esfuerzo día a día y con mucha pasión”.