Denunciaron la venta de combustibles en domicilios particulares de Jujuy

Las largas filas en las estaciones de servicio y el faltante de combustible plagaron las redes sociales de ofertas de nafta . Si bien los posteos pueden carecer de veracidad, constituyen un importante número y en San Salvador de Jujuy registraron denuncias por la comercialización de este tipo de productos en casas particulares.

“Hasta ahora hubo tres o cuatro denuncias y todas sobre domicilios particulares, no sobre comercios”, informó al respecto el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gastón Millón. Con relación a los procedimientos, expuso en diálogo con Canal 7 de Jujuy que “cuando se realizó la inspección no había nada”.

“No sabemos si fue una broma o si es algo realizado muy de manera clandestina con comunicaciones previas”, indicó y sumó “pero los inspectores de Control Comercial no pueden entrar a un domicilio particular, así que es complejo”.

“La sanción más grave viene, porque en caso de detectarse esto ya interviene la Justicia Federal, a través de la Secretaría de Energía de la Nación”, informó Millón.

Venta ilegal de combustibles

SERVICIO DE RECOLECCIÓN NORMAL

Por otra parte, el secretario de Gobierno de la capital se refirió a las consecuencias que pueden darse en el servicio de recolección de residuos debido a la crisis del combustible.

“Hasta hoy venimos brindando el servicio de manera normal, quizás teniendo algunas demoras porque los camiones en muchos casos tienen que estar horas haciendo fila. Entonces, mientras el camión hace fila, no puede estar trabajando”, explicó.

“Si esto no se normaliza en las próximas horas, vamos a tener que empezar a reducir o a alternar recorridos, sobre todo en el tema de recolección. Estoy hablando de Alto Comedero, donde 100% es recolección del municipio, no privatizado. Vamos a tener que empezar a alternar recorridos y circuitos porque simplemente nos están dando un cupo de combustible, no todo el que normalmente se utiliza”, expuso.