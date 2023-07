Descontarán de manera "fragmentada" los días de paro a los docentes de Adep en Jujuy

En una nueva reunión entre Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y miembros del Gobierno Provincial para destrabar el conflicto que lleva más de tres semanas en Jujuy , indicaron que se les descontará los días de paro a aquellos docentes que no volvieron a las aulas.

Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato, mencionó, “el Gobierno ratificó el comunicado del 22 de junio que a los docentes que regresen a las aulas no se les descontaban los días de paro niel presentismo y se les abonará el salario de junio con la nueva propuesta salarial”, y agregó, “también se comprometió a analizar el descuento fragmentado a quienes no levantaron la medida de fuerza, de manera que no impacte o impacte lo menos posible en el salario docente”.

Las mejoras que ofreció el Gobierno

Llevar el cargo de maestro especial equivalente hoy a 12 horas cátedra a 15.

Llevar el cargo de maestro de nivel inicial y primario equivalente hoy a 15 horas cátedra a 18.

Jujuy: los docentes pueden justificar la inasistencia por intransitabilidad en la comisaría

La policía de Jujuy informó a través de la Dirección Administrativa General que los docentes pueden solicitar la constancia policial para justificar la inasistencia a sus respectivos establecimientos educativos por intransitabilidad como consecuencia de los cortes de ruta.

Se puede pedir de forma online o en la comisaría más cercana al domicilio.

Deben acceder al sitio web https://tramites.seguridad.jujuy.gob.ar/tramite .El tramite vía online contempla un Código QR único, que permite corroborar que es legítimo.

Cabe indicar que dicha constancia es requerida cuando el ciudadano no puede asistir a su lugar de trabajo debido al paro de transporte o inconvenientes para circular normalmente.