Docentes piden ser convocados a paritarias y anunciaron una nueva movilización para este jueves

En la mañana de este miércoles se realizó una conferencia de prensa en la sede de Cedems en la que referentes de la mayoría de los gremios docentes advirtieron la necesidad de que se haga un llamado a paritarias para negociar un nuevo aumento salarial. Además, denunciaron incumplimientos de compromisos asumidos por parte del Gobierno de Jujuy en el último acuerdo.

A pocos días del regreso a clases después del receso invernal, dirigentes de Cedems, Sadop, Asdea y Uda brindaron declaraciones en la que reiteraron su pedido de un llamado a paritarias esta semana para poder acordar un nuevo aumento salarial que impacte en los sueldos de julio.

Silvia Valverde, secretaria general de Sindicato Argentino de Docentes Particulares Seccional Jujuy, indicó que la última reunión del pasado 13 de julio con funcionarios del Gobierno de Jujuy se trató solo de una mesa técnica e informativa en la que no existió nueva propuesta salarial, por lo que señaló que “es necesaria la reapertura de paritarias en forma urgente".

Además, Valverde indicó que en el caso de los docentes de instituciones privadas "no se cumplió lo que se firmó en la paritaria del 22 de junio que tiene que ver con el nuevo decreto no remunerativo no bonificable 2023 y el pago de la diferencia del aguinaldo a los colegios subvencionados con la nueva escala salarial".

Por su parte, Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, manifestó que “a partir de la última lucha gremial se conquistaron fechas de paritarias, actas de paritarias, hechos que no ocurrían y no queremos retroceder y resignar la dinámica que empezamos a instalar”.

“Había un compromiso por parte de los funcionarios de los ministerios de Educación y de Trabajo de convocarnos en el transcurso de esta semana y eso no se cumplió”, agregó Sosa.

En tanto que Juan Carlos Córdoba, secretario adjunto del Cedems, subrayó que la última oferta salarial del Gobierno de Jujuy que fue aceptada por la mayoría de los gremios docentes lleva el sueldo inicial a 200 mil pesos pero, teniendo en cuenta los números de la inflación del mes de junio, esa cifra debe actualizarse.

“Consideramos que la docencia jujeña debe alcanzar mínimamente la canasta básica total, hoy cerca de los 235 mil pesos. Más allá del piso salarial también está pendiente la liquidación de panillas complementarias, nuevos cargos docentes, transporte, entre otros temas que hay que aclarar y acordar en la paritaria”, describió.

Por parte de Cedems realizarán una movilización este jueves para visibilizar su reclamo. La concentración será a las 10:00 horas en la sede gremial para marchar por el casco céntrico de la capital jujeña. Además, el sábado 29 de julio se concretará una asamblea para determinar los pasos a seguir. Desde el gremio no descartaron tomar medidas de fuerza.

En el caso de Adep (único gremio que continúa con medidas de fuerza por tiempo indeterminado) si bien no participaron de la conferencia de prensa, a través de un comunicado reiteraron el pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión de mesa técnica del 30 de junio. También adelantaron que en las próximas horas darán a conocer el cronograma de asambleas zonales y congreso provincial.